Beautiful / Anticipazioni americane e italiane: addio Statt, diamo il benvenuto agli Steam?

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 2 MAGGIO: STEFFY E LIAM DI NUOVO INSIEME? - La decisione di Wyatt di rivelare quanto scoperto in merito alla procura si confermerà il colpo di grazia per il matrimonio con Steffy. Nella puntata di Beautiful che andrà in onda oggi su Canale 5 la Forrester si sfogherà con Ridge, raccontandogli che il suo matrimonio è giunto al termine a causa dell'ennesimo passo falso del marito. Anche Wyatt informerà la madre della recente novità e non mancherà di accusarla per le sue colpe: se non fosse stato per lei e la sua fissazione per Eric, ora tra lui e Steffy tutto andrebbe ancora per il meglio. Comunque sia, il rapporto tra gli Steam giungerà al capolinea anche per un'altra motivazione ovvero l'amore mai svanito della Forrester per il suo Liam. Non sarà certo un caso che la figlia di Ridge e Taylor, sentendosi finalmente libera da questo amore mai completamente corrisposto, deciderà di recarsi dall'unico uomo che abbia mai veramente amato. Correrà da Liam per annunciargli la fine del matrimonio...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: SCOTT VINCE GLI EMMYS COME MIGLIORE ATTORE - Scott Clifton è uno degli attori di Beautiful più amati degli ultimi anni. Il suo Liam ha conquistato milioni di fan di tutto il mondo e la sua storia d'amore con Steffy ha sostituito, di fatto, il grande interesse che legava un tempo Brooke e Ridge. Ad aggiungere un nuovo importante riconoscimento alla carriera dell'attore americano è arrivato anche il premio come Migliore attore protagonista per la sua interpretazione in Beautiful. Alla cerimonia degli Emmy Awards del 30 aprile, Scott Clifton è stato insignito dell'importante riconoscimento che va ad aggiungersi al premio come Miglior giovane attore e come Migliore attore non protagonista ottenuti in passato. Solo Heather Tom, alias Katie Logan, era riuscita ad uguagliare un simile importante risultato. A Scott Clifton e a tutti i suoi colleghi della soap che a trent'anni dal suo esordio, riesce ad essere tanto amata, vanno i complimenti dei fan italiani e di tutto il mondo.

