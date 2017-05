Caduta Libera

CADUTA LIBERA, GLI ASCOLTI DEL GAME SHOW GUIDATO DA GERRY SCOTTI: CHI GIOCHERÀ OGGI, 2 MAGGIO 2017? - Gerry Scotti è appena ripartito: l’amatissimo presentatore ha guidato alcuni degli ex naufraghi de L’Isola dei Famosi 2017 (insieme anche all’ex inviato Alvin) durante la serata del debutto di Caduta Libera, e stasera - martedì 2 maggio 2017 - tornerà in scena con un nuovo appuntamento in compagnia del game show. Nuovi concorrenti sono pronti a calcare le botole presenti in studio: e ogni riposta sbagliata equivale al rischio di volare direttamente di sotto ed essere eliminati dalla corsa. Solo chi, alla fine, riuscirà a superare i dieci passi potrà liberarsi dall’impiccio e naturalmente portare a casa il montepremi.

La serata d’esordio di Caduta Libera ha portato a casa uno share del 21.1%, complice anche la super presenza degli ex concorrenti del reality di Canale 5. Ieri, lunedì 1 maggio 2017, la trasmissione non si è fermata, anche se ha visto gli ascolti calare. I numeri sono comunque davvero buoni (solo l’Eredità su Rai 1 fa concorrenza), dal momento che i telespettatori al seguito erano più di 3 milioni e lo share del 17.3%. Quali saranno invece, i dati di oggi? Curiosi di scoprire se ci sarà o meno un vincitore?

