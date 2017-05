CRISTIANA CAPOTONDI / È Maria Teresa Franza: la svolta nel rapporto col padre Giovanni (Di padre in figlia)

Cristiana Capotondi (da Instagram)

MARIA TERESA FRANZA, INTERPRETATA DA CRISTINA CAPOTONDI: LA SVOLTA NEL RAPPORTO COL PADRE GIOVANNI (DI PADRE IN FIGLIA, 2 MAGGIO) - Ultima puntata di "Di padre in figlia", la fiction che va in onda oggi su Raiuno con Cristiana Capotondi che interpreta il ruolo di Maria Teresa Franza. Cosa dobbiamo aspettarci per il gran finale? Innanzitutto un cambiamento significativo nei personaggi. Nella puntata finale, ambientata nel 1985, diverse questioni verranno chiarite: Giovanni Franza, ad esempio, si renderà conto di essere stato ingiusto per molto tempo con le figlie, tra cui appunto Maria Teresa. Con quest'ultima si è, ad esempio, scontrato per il coinvolgimento alle battaglie del movimento femminista. Lo scontro appare insuperabile all'inizio, ma il padre, rimasto deluso dal figlio maschio che ha tradito le sue aspettative, decide di compiere un passo decisivo nei confronti delle sue figlie. Proprio Maria Teresa, insieme alle sue sorelle Elena e Sofia, assumerà il controllo dell'azienda di famiglia. Il passaggio di proprietà della distilleria, però, rappresenta una rivoluzione culturale, che partirà dalla nuova insegna dell'azienda, "Sorelle Franza". Si passa così dal patriarcato al riscatto femminile.

MARIA TERESA FRANZA, INTERPRETATA DA CRISTINA CAPOTONDI: LO SCONTRO COL PADRE E LA CHANCE IN SARTORI (DI PADRE IN FIGLIA, 2 MAGGIO) - Dove abbiamo lasciato Maria Teresa Franza, il personaggio interpretato da Cristiana Capotondi in "Di padre in figlia"? Laureatasi in chimica con il massimo dei voti, riceve un'offerta di lavoro dal padre Giovanni, che vuole riconquistare la sua fiducia. Rifiuta però di fare la segretaria, diventando poi enologa nella distilleria "Sartori": le sue competenze vengono riconosciute da Riccardo ed Enrico, che così però esacerbano la competizione con Giovanni. Fermata dal padre davanti alla distilleria, lei non ci ripensa. Lavora per la concorrenza e ospita la sorella Sofia, che non fa invece una vita regolare ma riesce a girare il mondo con pochi soldi. Nel frattempo tra Maria Teresa e Riccardo nasce una bella intesa professionale, ma lui è sposato e ha un figlio. Riccardo, però, confessa alla moglie di essere innamorato di Maria Teresa, che bacia in un momento di euforia, quando cioè vengono a sapere che la Sartori distribuirà la grappa in Inghilterra. Rivede Giuseppe, diventato sindacalista, ma non si instaura un rapporto vero e proprio.

