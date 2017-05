Di padre in figlia

DI PADRE IN FIGLIA 2, CI SARÀ UNA SECONDA STAGIONE DELLA FICTION? - La storia della famiglia Franza è vicinissima alla conclusione, sul piccolo schermo di Rai 1: Di padre in figlia, la fiction con Cristiana Capotondi e Alessio Boni, è arrivata all’ultima serata, e i telespettatori si staranno certamente chiedendo se verrà realizzata o meno una seconda stagione. Non c’è nessuna risposta certa, al momento: si possono solo fare alcune supposizioni dai dati che si hanno a disposizione. Guardando per esempio agli ascolti, pare indubbio che un prodotto di così grande successo meriti nuovi spazi all’interno dei palinsesti: la serie è stata accolta con un caldissimo benvenuto, lo share è stato del 24.2% e i telespettatori oltre 6 milioni. Durante gli appuntamenti a seguire, inoltre, non ha perso audience, anzi.

Quel che è vero è che bisognerà in realtà capire come davvero si concluderà Di padre in figlia: Maria Teresa, Elena e Sofia si troveranno finalmente alla guida della “Sorelle Franza”. Verrà abbandonata la concezione patriarcale, e Giovanni alla fine dovrà cedere di fronte alla determinazione e voglia di affermazione delle tre figlie. Si tratta di un cerchio che si chiude? Sarà dunque un epilogo definivo di tutta la narrazione o farà capolino una piccola apertura in grado di alimentare le speranze dei telespettatori? Staremo a vedere…

