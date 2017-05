Di padre in figlia / Anticipazioni ultima puntata 2 maggio 2017: le Sorelle Franza (finale di stagione)

Di padre in figlia

DI PADRE IN FIGLIA, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 2 MAGGIO 2017: LE SORELLE FRANZA - Si chiudono oggi, martedì 2 maggio 2017, gli appuntamenti con la fiction trasmessa da Rai 1 che ha visto protagonisti Cristiana Capotondi e Alessio Boni, Di padre in figlia: il quarto e ultimo episodio, ambientato durante gli anni ’80 del 1900, segnerà una sorta di fondamentale passaggio di consegne, dal patriarcato ad un vero e proprio riscatto della controparte femminile: il capofamiglia sarà costretto ad arrendersi. Il passo falso di Antonio è stato davvero grave: la distilleria di famiglia è stata chiusa dalle autorità a causa dei suoi accordi poco leciti, e le accuse di contrabbando e di falsa esportazione non si cancelleranno con tanta facilità. Che ne sarà, dunque, dell’attività dei Franza? Tutte e tre le sorelle, da Maria Teresa, passando per Elena e Sofia, hanno sempre cercato di affermare la loro indipendenza e la voglia di vedere realizzato il progetto che vedevano per sè. Ognuna nei limiti consoni ai propri errori, al proprio temperamento e alla propria età: Elena ha ritrovato Sofia a Milano, e non è escluso che le due ritornino a Bassano Del Grappa. L’azienda di famiglia, stando alle anticipazioni, arriverà infatti a chiamarsi “Sorelle Franza”. Cosa succederà nel dettaglio?

ANTONIO SI TOGLIE LA VITA? - Il pubblico di Di padre in figlia non potrà certo aver dimenticato la scena finale che ha chiuso il penultimo appuntamento con la fiction andato in scena sette giorni fa: il rumore di un colpo di arma da fuoco direttamente dalla fabbrica. Per cercare di salvare l’attività dei Franza si sarebbe dovuto dimostrare che Antonio aveva firmato quei documenti senza essere in grado di capire, magari sotto l’effetto di una qualche droga o sostanza. La rabbia di Giovanni, però, è esplosa, e si è abbattuta sulla fragile voglia di compiacere il padre di Antonio: non è escluso che l’epilogo di Di padre in figlia non riservi anche un passaggio estremamente tragico come quello del suicidio. Antonio ha scelto di uccidersi?

GRANDE SUCCESSO DI ASCOLTI - La fiction Di padre in figlia, andata in scena sul piccolo schermo di Rai 1 nelle ultime tre settimane, è stata un vero successo in termini di audience: la serie ha esordito lo scorso 18 aprile 2017 con uno share pari 24.2% e già oltre 6 milioni di telespettatori al seguito (6 milioni e 265mila, per la precisione). Il secondo e il terzo appuntamento sono invece stati trasmessi in due giorni, uno di fila all’altro, la scorsa settimana: nessun calo fisiologico per Di padre in figlia, che il 25 aprile scorso ha saputo ottenere più di 6 milioni e mezzo di pubblico con il 27.9% di share, e il giorno dopo ha toccato quota 26.5%. Anche per l’ultima puntata, dunque, i dati di audience sapranno essere tanto soddisfacenti? Il pubblico è curioso di scoprire quale sarà l’epilogo della storia dei Franza…

