DiMartedì/ Ospiti e anticipazioni: Massimo Giannini e Emmanuela Bertucci (puntata 2 maggio 2017)

Giovanni Floris (LaPresse)

DIMARTEDÌ, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 MAGGIO 2017: MASSIMO GIANNINI E EMMANUELA BERTUCCI - Non si ferma l’informazione sul piccolo schermo di La7: stasera, 2 maggio 2017, Giovanni Floris guiderà un nuovo appuntamento in compagnia di DiMartedì, talk show della rete. La carne al fuoco e i temi di discussione sono numerosi, e non è escluso che vengano ripresi proprio i risultati delle Primarie del Partito Democratico, per la quali si è votato la scorsa domenica e che hanno visto trionfare l’ex premier Matteo Renzi. Sulla pagina Facebook ufficiale della trasmissione sono stati annunciati due degli ospiti che faranno capolino all’interno dello studio del conduttore: anche più tardi, non mancherà Massimo Giannini, ex guida di Ballarò. Al suo fianco, l’avvocato Aduc Emmanuela Bertucci.

Come sempre, gli inviati di DiMartedì non si fermano durante la settimana, sempre pronti a regalare un prime time ricco di spunti interessanti, spesso collegati anche con problematiche strettamente quotidiane: “Alice Cristiano al lavoro per la puntata di domani #dimartedì Vi aspettiamo dalle 21.10 su La7 e in streaming”, si legge in un altro post social, accompagnato da una fotografia delle riprese.

