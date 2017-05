FEDEZ E CHIARA FERRAGNI/ News: il rapper a Los Angeles, si sta annoiando? Le preoccupazioni dei fan

Fedez e Chiara Ferragni

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI, NEWS: IL RAPPER DALLA SUA FIDANZATA MA QUALCOSA NON VA - Fedez e Chiara Ferragni sono la coppia più amata del panorama dello showbiz italiano. Belli, ricchi, simpatici e famosi. Lui a Milano e lei a Los Angeles con una carriera costellata di soddisfazioni e riconoscimenti ed un amore da vivere sulla cresta dell'onda... social! Fedez e la fidanzata infatti, non rinunciano mai a condividere scatti e Instagram Stories con i fan, raccontando anche di avere litigato oppure di avere vinto una cifra importante dopo una giocata al Casinò. In questi ultimi giorni, Fedez ha lasciato Milano per raggiungere la fidanzata in quel di Los Angeles e passare un poco di tempo con lei tra sfilate ed impegni alla moda. Durante una recente intervista tra le pagine di Vanity Fair, il rapper si è confidato parlando del suo rapporto d'amore con l'imprenditrice e fashion blogger: “La verità è che discutiamo continuamente su quando, quanto e come vederci. Ho paura che la storia possa deragliare perché non ci vediamo abbastanza", ha commentato lui.

Ed infatti, proprio di recente, Fedez aveva condiviso uno scatto di coppia per evidenziare la mancanza della fidanzata ma, dopo qualche tempo la fotografia è stata cancellata e la coppia aveva anche smesso di seguirsi reciprocamente su Instagram. Messa da parte la momentanea crisi, il rapper è partito dalla sua Chiara per poterla riabbracciare ma, secondo ciò che riportano i fan, sembra che la vacanza lo stia annoiando: possibile?

Fedez nelle Instagram Stories condivise sul social per la gioia dei fan, appare molto pensieroso e giù di tono e, alcuni hanno evidenziato uno stato che passa tra la noia e la mancata serenità: qualcosa lo "tormenta"? Mettendo da parte l'amore, la carriera invece prosegue a gonfie vele e, in coppia con J-Ax ha anche deciso il brano che impazzerà durante l'estate: "Senza pagare". Il brano, sarà anche accompagnato da un video ufficiale che vedrà la presenza di Pio e Amedeo, i due "scrocconi" per eccellenza: successo assicurato? Ovviamente sì.

