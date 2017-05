Il Segreto / Anticipazioni italiane e spagnole: Hernando sfugge all'arresto e sparisce nel nulla

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 2 MAGGIO: HERNANDO SPARISCE NEL NULLA - Doppio appuntamento oggi per Il Segreto che andrà in onda per due puntate: la prima alle ore 16:20, al termine della fascia quotidiana con Amici, mentre la seconda avrà inizio alle ore 21:15. Hernando apprenderà da Rogelia che Elias si è recato a Cerceda per prendere informazioni sul suo conto. Poco dopo la Guardia Civile irromperà a Los Manantiales con l'intento di arrestare Dos Casas, accusato di avere ucciso la moglie. Ma non sarà possibile raggiungere l'obiettivo prefissato: Hernando sembrerà essere svanito nel nulla e Elias insisterà, dicendosi certo della sua colpevolezza. Ne conseguirà un duro confronto tra il chimico e Matias, a sua volta convinto che il suo datore di lavoro non possa essersi macchiato di un simile crimile. Elias non vorrà sentire ragioni e finirà per arrabbiarsi con il ragazzo, che troverà il completo appoggio di Camila. Anche lei non potrà credere che l'uomo del quale si è innamorata possa avere ucciso la sua precedente moglie.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CAMILA CREDE A LUCIA E... - Continuano i problemi di coppia tra Hernando e Camila, sempre più distanti a causa degli intrighi di Lucia. Oggi a Il Segreto in terra iberica si riparlerà infatti della totale fiducia che la signora Dos Casas nutrirà nei confronti dell'amica cubana, raccontandole tutti i suoi problemi e di fatto dandole maggiori dettagli sulle armi da usare per sedurre Hernando. E se Camila penserà che il marito le stia nascondendo qualcosa, immaginando che possa avere un'amante, Lucia sfrutterà al massimo queste informazioni avvicinandosi a lui per l'ennesima volta e tentando di sedurlo nel più subodlo dei modi. Raggiungerà l'obiettivo prefissato o questa volta Hernando avrà dei sospetti? Le anticipazioni dei prossimi episodi della telenovela spagnola precisano che il padre di Beatriz cercherà di allontanare da casa l'amante, dandole il denaro richiesto. Ma davvero sarà tanto facile raggiungere questo obiettivo?

© Riproduzione Riservata.