JUNIOR MASTERCHEF USA 4/ Anticipazioni puntata 2 maggio 2017: concorrenti, la prima Mystery Box

JUNIOR MASTERCHEF USA 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 MAGGIO 2017: PRIMA MYSTERY BOX - Da quando si è conclusa anche l’edizione di Celebrity MasterChef sul piccolo schermo di Sky Uno, il pubblico della rete è rimasto orfano della agguerritissime sfide che il cooking talent è in grado di regalare. Ma non per molto: stasera - martedì 2 maggio 2017 - prenderà infatti il via la quarta stagione di Junior MasterChef USA. Gordon Ramsay, Graham Elliot e Christina Tosi si preparano a scendere in campo di fronte ai giovanissimi concorrenti che hanno ottenuto uno dei tanti ambiti grembiuli: nel primo episodio si comincia con la tanto attesa Mystery Box, che avrà come protagonista un piatto tipico americano, l’hamburger. Gli aspiranti chef dovranno presentare un piatto che li rappresenti al meglio, ma solamente uno tra i venti riuscirà ad aggiudicarsi l’immunità: l’Elimination Challenge a seguire sarà ancora più tosto, dal momento che i tre giudici - al termine - dovranno decretare i nomi di ben due eliminati. Chi dove rinunciare al suo sogno così presto?

JUNIOR MASTERCHEF USA 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 MAGGIO 2017: UNA CASCATA DI GLASSA - Nel secondo episodio di Junior MasterChef USA 4 a fronteggiarsi in una sfida individuale saranno Jesse, Sam e Addison: dovranno cimentarsi con la preparazione di alcuni cupcake, e ognuno sarà assegnato ad un giudice: il peggiore - insieme a Gordon, Christina o Graham (a seconda di come è stato abbinato) - finirà sotto una cascata di glassa. Ma chi si aggiudicherà il titolo di vincitore della prova? Un traguardo sempre fondamentale, se si desidera portare a casa la tanto agognata immunità. L’ultima prova della serata vedrà infine tutti impegnati con le capesante: un ingrediente non semplice...

