L'ONORE E IL RISPETTO 5 - ULTIMO CAPITOLO/ Anticipazioni sesta puntata: Ettore De Nicola viene ucciso?

L'Onore e il rispetto 5

L'ONORE E IL RISPETTO 5, ANTICIPAZIONI SESTA PUNTATA 5 MAGGIO: DE NICOLA VIENE UCCISO? - L'ARRESTO DI ETTORE DE NICOLA - L'Onore e il Rispetto 5 tornerà il prossimo venerdì 5 maggio su Canale 5 per quella che potrà essere considerata la puntata della svolta: Suor Lucia si presenterà al cospetto di Ettore De Nicola vestita da sposa e con la pistola in pugno (così l'abbiamo lasciata lo scorso venerdì) ma la sua vendetta non andrà per il meglio. Sarà lei stessa a morire, ponendo fine alla sua esistenza tribolata, mentre il pericoloso killer riuscirà a farla franca anche questa volta. Eppure, un nuovo colpo di scena finirà per rovinare i suoi giochi: quando De Nicola penserà di essersi liberato di un personaggio tanto scomodo, Daria aprirà il pacco ricevuto dalla Madre Superiora trovando la lettera da lei scritta. Sarà così che il traffico di droga in convento verrà scoperto e la Polizia avrà le prove sufficienti per arrestare il padrino. Ma le indagini di Daria non si fermeranno qui: al contrario, l'amica di Tonio continuerà a cercare prove che possano dimostrare un legame tra la nuova raffineria e gli ambienti malavitosi, ma proprio quando sarà molto vicina dal dimostrare il coinvolgimento del Ministro Cusano, qualcuno a lei molto vicino la tradirà. Chi sarà il suo collega colluso con la Mafia? La verità sul pericoloso marito di Chantal potrà essere finalmente dimostrata?

