LA DONNA DEL WEST/ Su Rete 4 il film con Doris Day e Peter Graves (oggi, 2 maggio 2017)

La donna del west, oggi su Retequattro

LA DONNA DEL WEST, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 2 MAGGIO 2017: IL CAST - La donna del west, è il film che andrà in onda su Rete 4 oggi, martedì 2 maggio 2017 alle ore 16.40. Una pellicola appartenente al genere western comico realizzata nel lontano 1968 e diretta da Andrew V. McLaglen. Nel cast troviamo attori dal calibro di Doris Day, Peter Graves, George Kennedy ed Andy Devine. La pellicola è stata prodotta dalla Normann Macdonnell per la Universal Pictures. Quest'ultima si è anche occupata della distribuzione del film. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA DONNA DEL WEST, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 2 MAGGIO 2017: LA TRAMA - Josie Minick, interpretata da Doris Day, è una giovane vedova che vive ad Arapahoe Country assieme al suo unico figlio. Dopo la scomparsa del marito morto durante una violenta lite tra i due, il suo unico scopo è quello di crescere suo figlio. Per farlo è alla disperata ricerca di un lavoro per riuscire a sopravvivere. Viene assunta all'interno di un saloon come cameriera ma l'esperienza lavorativa non va come Josie aveva sperato. Decide così di sfruttare alcuni appezzamenti di terreno ereditati dal marito dando vita ad una propria attività di allevamento di bestiame. Ripiega sulle pecore che sono molto meno costosi dei bovini, non disponendo di grandi somme di capitali da investire. La scelta di Josie va presto a scontrarsi con la mentalità dell'epoca che non vedeva di buon occhio un'allevatrice di bestiame donna. Gli allevatori dei dintorni tentano infatti di dissuaderla dal portare a termine il suo scopo arrivando perfino a minacciarla. Josie si ribella e resiste alle intimidazioni formando una compagine di donne con la sua stessa voglia di emanciparsi. Nasce un vero e proprio movimento di allevatrici donne che contribuisce ad indispettire gli animi degli allevatori della zona. Fra tutti, Arch Ogden, un ricco proprietario terriero, non riesce a digerire l'idea che una donna possa gestire in autonomia un'attività di allevamento di bestiame, a tal punto da inviare un gruppo di uomini ad eliminare l'intero gregge della donna. Sarà Peter Graves ad aiutarla a difendersi dalle perfide intenzioni di Ogden e a proseguire con successo l'attività. Tra Joise e Peter ben presto nascerà una meravigliosa storia d'amore. Col tempo la comunità degli allevatori della zona imparerà a rispettare il lavoro di Josie.

