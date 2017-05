LE IENE SHOW/ Servizi e anticipazioni: i foreign fighters e il mistero di Ustica (puntata 2 maggio 2017)

Le Iene Show, in onda su Italia 1

LE IENE SHOW, SERVIZI E ANTICIPAZIONI: I FOREIGN FIGHTERS E IL MISTERO DI USTICO (PUNTATA 2 MAGGIO 2017) - Cambio di palinsesto per Le Iene Show, che torna in onda eccezionalmente oggi, martedì 2 maggio, in prima serata su Italia 1, anziché mercoledì 3. Al timone ritroveremo Ilary Blasi e Teo Mammucari. Tra i servizi che vedremo c’è quello di Marco Maisano, in missione a Bruges per incontrare un ragazzo belga di nascita che, qualche anni fa, si è radicalizzato ed è partito per la Siria per combattere nelle fila dell’Isis. Il tema è quello dei Foreign Fighters che dai paesi dell’Unione Europea sono partiti verso la Siria e l’Iraq per combattere: al momento risultano essere qualche migliaio e il Belgio è tra le nazioni che, in rapporto alla popolazione, hanno il più alto contingente di combattenti stranieri che si sono uniti al sedicente Stato Islamico.

Gaetano Pecoraro ha invece realizzato un’inchiesta su uno dei grandi misteri della storia d’Italia: la caduta dell’aereo di linea DC-9 della compagnia aerea Itavia in volo tra Bologna e Palermo che il 27 giugno 1980 precipitò al largo dell’isola di Ustica. Nell’incidente morirono tutte le 81 persone presenti a bordo e a distanza di 37 anni molti aspetti della vicenda rimangono oscuri. Uno dei misteri a riguardo è quello dell’ex capitano dell’Aeronautica Militare Mario Ciancarella. L’uomo, leader del Movimento Democratico dei militari, si era occupato del caso e aveva raccolto la testimonianza di chi, quella notte, lavorava al centro radar di Poggio Ballone in provincia di Grosseto per controllare tutto quello che succedeva sul Mar Tirreno. Nel 1983, Ciancarella venne radiato con un Decreto Presidenziale che recava la firma dell’allora Capo dello Stato Sandro Pertini e dell’allora ministro della Difesa Giovanni Spadolini. L’atto gli fu consegnato però solo 9 anni più tardi, dopo la morte di Pertini. Nel frattempo una sentenza del Tribunale Civile di Firenze dell'ottobre 2016 ha riconosciuto come apocrifa la firma dell’allora Presidente della Repubblica apposta sul documento. L’inviato de Le Iene Show intervista Ciancarella e ripercorre l’intera vicenda con sviluppi inediti.

© Riproduzione Riservata.