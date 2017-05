MASTERCHEF ITALIA 5/ Anticipazioni puntata 2 maggio 2017: Mistery Box con incognita

MasterChef Italia

MASTERCHEF ITALIA 5, ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 MAGGIO 2017: LA PRIMA MYSTERY BOX - Si parte sul serio nella cucine di MasterChef Italia 5: il piccolo schermo di Cielo, stasera martedì 2 maggio 2017, trasmetterà due nuovi episodi in chiaro del cooking talent. Dopo le selezioni, che hanno composto la MasterClass, arriverà il momento della prima Mystery Box e del primo Invention Test. Da qui, il percorso è tutto in salita per le due decine di aspiranti chef che, giorno dopo giorno, cercheranno di convincere al meglio delle loro possibilità i quattro giudici Antonino Cannavacciuolo, Carlo Cracco, Bruno Barbieri e Joe Bastianich. In gara, più tardi, troveremo Alice, Alida, Andrea, Beatrice, Dario, Erica, Francesco, Giovanni, Ivana, Jacopo, Laura, Lorenzo, Lucia, Luigi, Maradona, Marzia, Mattia, Rubina, Sabina e Sylvie: la prima Mystery Box sembrerà apparentemente semplice da affrontare, se non fosse per un’incognita finale. A cinque minuti dallo scadere del tempo, tutti dovranno aprire una scatolina più piccola contenente un ingrediente a sorpresa, che potrebbe sconvolgere i loro piani. Chi ci guadagnerà e chi, invece, rimarrà deluso? A MasterChef Italia 5 arriverà poi il momento dell’Invention Test, con un tema davvero particolare: la vita di Antonino Cannavacciuolo.

MASTERCHEF ITALIA 5, ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 MAGGIO 2017: LA PRIMA PROVA IN ESTERNA - La prima prova in esterna della quinta edizione di MasterChef Italia ha preso il via a Riccione: i 19 sfidanti rimasti in gara si sono messi alla prova di fronte a tipici piatti romagnoli, divisi come sempre in due brigate. Immancabili, nel menù, la piadina, ma anche i Passatelli con brodo di pesce e gli Strozzapreti. Il loro lavoro è stato servito a 100 bagnini ospiti del cooking talent, che hanno avuto poi il compito di esprimere la propria preferenza tra la Squadra Blu e quella Rossa. I peggiori, infine, hanno dovuto affrontare un Pressure Test con protagonista il pesce: dalle varie specie, alla sfilettatura, fino alla cottura. Chi altri ha lasciato le cucine di MasterChef Italia 5, dicendo addio al suo sogno?

