Marco Cartasegna, Uomini e donne

Marco Cartasegna, Uomini e donne, anticipazioni: dalle polemiche alla scelta - La scelta di Marco Cartasegna si avvicina a grandi passi e presto saremo incollati al pc in attesa di avere le prime anticipazioni di Uomini e donne e della registrazione dell'evento che, dovrebbe tenersi la prossima settimana. Il trono classico di Uomini e donne si avvicina all'epilogo e presto capiremo se il percorso di Marco avrà davvero creato qualcosa di speciale oppure no ma, intanto, il tronista sarà protagonista anche della puntata di oggi del trono classico. Dopo il lungo fine settimana appena trascorso e che ci ha portato via un'altra puntata di Uomini e donne, il programma tornerà con un nuovo battibecco tra le troniste ma, soprattutto, nuove "accuse" ai danni di Marco. Il tronista non ha saputo creare i giusti rapporti, almeno non quelli che piacciono al pubblico come quelli degli altri suoi colleghi, e adesso deve pagarne lo scatto.

Proprio nella nuova puntata del trono classico di Uomini e donne Marco Cartasegna sarà spinto alla scelta visto che ormai sono solo due le sue sorteggiatrici "più importanti" e questo significa che per lui è arrivato il momento topico. Fatto sta che il tronista riuscirà a rimandare la scelta chiedendo due esterne di una giornata con le sue corteggiatrici e proprio una di queste, quella con Giulia, nelle scorse ore lo ha portato in Sicilia proprio alla corte della sua possibile scelta. Naturalmente di questo se ne parlerà della prossima registrazione che potrebbe tenersi già domani o giovedì e solo in quel momento capiremo se questa giornata siciliana avrà fatto decidere Marco. E se il tronista andasse verso la non scelta?

