Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 maggio 2017 a LatteMiele per tutti i segni

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 2 MAGGIO 2017, A LATTEMIELE: CHI SALE E CHI SCENDE - Analizziamo chi scende e chi sale nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica di Latte e Stelle. Sicuramente sale lo Scorpione che vive una giornata forte in questa settimana e riuscirà ad evitare disagi molto importanti anche nell'ambito del lavoro. Sale il Sagittario che vive una giornata importante in un maggio che darà grandissima soddisfazione a tutti. C'è un po' di nervosismo, ma di sicuro grande attesa per una domenica che sarà piena di sorprese dal punto di vista dei sentimenti. Scende invece il Cancro con un Giove dissonante e una Venere insidiosa dal punto di vista dell'ambito lavorativo. Ci si rischia di isolare e spesso può accadere anche di essere un po' troppo superficiali nelle valutazioni. Scende anche l'Acquario per il fatto che la Luna è in opposizione e limita l'energia fisica.

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 2 MAGGIO 2017, A LATTEMIELE: NÈ CARNE NÈ PESCE - Andiamo ad analizzare la situazione legata a i segni considerati né carne né pesce. Il momento dell'Ariete è molto particolare e nonostante una forza al di fuori del normale mancano degli obiettivi che possano regalare soluzioni. I Gemelli si alternano invece tra una situazione sentimentale positiva che consola e un momento lavorativo molto complesso. Sono diversi gli ostacoli che si presenteranno in questo periodo, ma sicuramente la mano che porge il partner può essere di grande incoraggiamento. Potrebbe all'improvviso rendersi necessario un cambiamento, ma l'obiettivo è sempre e comunque quello di essere positivi. Giove è dissonante e Venere insidiosa per quanto riguarda il Cancro che vede un ambiente poco confortevole. Nonostante questo però ci sono delle soddisfazioni non da poco da raccogliere presto.

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 2 MAGGIO 2017, A LATTEMIELE: SITUAZIONE GENERALE - Torna l'oroscopo di Paolo Fox su LatteMiele con tutte le situazioni dedicate alla giornata di oggi 2 maggio 2017. L'Ariete vede le difficoltà lasciare spazio a una forza che caratterizza questo periodo. Il Toro invece sembra raccogliere le energie necessarie per affrontare avvenimenti che potrebbero arrivare già nel prossimo mese. I Gemelli vivono delle preoccupazioni lavorative, ma potrebbero trovare delle consolazioni che permetteranno di superare degli ostacoli. Il Leone vive una giornata ricca di buoni presentimenti con una Luna che entra nel segno e permette di far godere al massimo diverse situazioni. L'energia della Vergine è in crescita e sta regalando la possibilità anche di crescere emotivamente. Sarà una settimana piuttosto particolare per lo Scorpione che riuscirà a diventare sempre più autonomo nel suo percorso di crescita personale. Per il Sagittario sarà un maggio molto importante e nonostante ci sarà anche un po' di nervosismo anche se presto arriveranno soluzioni importanti dal punto di vista sentimentale.

