PECHINO EXPRESS 2017, GUGLIELMO SCILLA E ALICE VENTURI UNA DELLE COPPIE IN GARA? LE PRIME INDISCREZIONI - Abbiamo salutato i viaggi di Pechino Express con la vittoria della coppia dei #Socialisti, e prima che la nuova edizione 2017 torni sul piccolo schermo di Rai 2 dovranno trascorrere ancora alcuni mesi: c’è davanti tutta l’estate, ma ciò non toglie che i primi sussurri non abbiano iniziato a circolare sul web. Chi saranno i prossimi viaggiatori, guidati dalla voce esperta di Costantino Della Gherardesca? L’ultima indiscrezione arriva in esclusiva dalle pagine di Blogo, che già aveva svelato la presenza dell’attore ed ex tronista Francesco Arca. In molti lo conoscono come volto principale della fiction Rex, ma ha preso parte anche a Che Dio ci aiuti, Le tre rose di Eva e più di recente a Il bello delle donne… alcuni anni dopo.

Chi altri dovrà barcamenarsi tra giacigli di fortuna, passaggi supplicati, prove e corse all’ultimo secondo? Sembra proprio - stando alle anticipazioni di TvBlog - che anche per la sesta edizione scenderanno in campo due espertissimi Youtuber, che vantano diverse altre partecipazioni sul piccolo schermo televisivo: il primo è Guglielmo Scilla. Il popolo del web lo conosce come Willwoosh, ma anche il pubblico di Rai 1 non ci metterà molto a ricordare il suo volto. Scilla, infatti, ha preso parte alla fiction Baciato dal sole, trasmessa dalla prima rete nazionale nel 2016. Nella seria vestiva i panni di Elio Sorrentino, giovane vincitore di un talent, diviso tra successo, ambizione e relazioni. Guglielmo Scilla ha alle spalle anche esperienze sul grande schermo e in radio, e sarà divertente vederlo con uno zaino sulle spalle. La giovane età (classe 1987) sarà certamente un vantaggio durante la competizione: al suo fianco, d’altra parte, prenderà posizione un’altra Youtuber piuttosto famosa, Alice Venturi. Chi non ha mai seguito uno dei suoi tutorial? Spesso ospite a Detto Fatto, rimarrà su Rai 2 come concorrente di Pechino Express…

