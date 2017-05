Pomeriggio 5 (foto da Facebook)

POMERIGGIO 5, BARBARA D’URSO TORNA IN DIRETTA: DI CHE COSA SI OCCUPERÀ OGGI, 2 MAGGIO 2017? - Barbara D’Urso è pronta per tornare in pista: la conduttrice della rete ammiraglia Mediaset andrà in onda oggi - martedì 2 maggio 2017 - alla guida di Pomeriggio 5, dopo lo stop nel giorno della Festa dei lavoratori. Ieri sera è intervenuta sulla sua pagina Instagram ufficiale, postando uno scatto comodamente seduta per terra, con la schiena appoggiata al divano e pronta per gustarsi un piatto succulento. “Come avete passato questo primo maggio??” chiede la presentatrice ai followers, in pieno relax, rimarcando poi l’appuntamento odierno “Domani si torna in diretta con voi! Buona serataaaaaa #primomaggio #buonaserata #pomeriggio5 #colcuore”.

Tornerà ad occuparsi del caso di Igor il Russo, a partire dalle 17.10 circa? Lo scorso venerdì ha accolto anche la testimonianza di una vittima di stalking, ma c’è stato spazio per argomenti più leggeri. Pronti a scoprire cosa sarà al centro di Pomeriggio 5 oggi, 2 maggio 2017? Clicca qui per vedere il post di Barbara D’Urso direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

