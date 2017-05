QUANTICO 2/ Anticipazioni del 2 maggio 2017: è davvero tutto finito?

Quantico 2, in prima Tv assoluta su Fox

QUANTICO 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 2 maggio 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di Quantico 2, in prima Tv assoluta. Sarà il 14°, dal titolo "Lnwilt". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: nel passato, Harry (Russell Tovey) decide di non usare le informazioni che ha sul padre dell'ex amante. Al telefono con un amico gli sottolinea di volere vendetta, ma anche di non scegliere l'egoismo, mentre si trova all'esterno della casa di Carly, ad osservare Sebastian (David Lim). Intanto, Ryan (Jake McLaughlin) e Alex (Priyanka Chopra) discutono del fatto che la missione dell'AIC è saltata. Non esiste a quanto pare alcuna organizzazione segreta. Nello stesso momento, Owen (Blair Underwood) riceve una visita dell'FBI, che sta indagando sulla morte di un suo ex studente. Nel presente, Alex ed il gruppo decidono di affiancarsi a Lydia (Tracy Ifeachor), nonostante non si fidino di lei. Shelby (Johanna Braddy), Nimah (Yasmine Al Massri) e Miranda (Aunjanue Ellis) discutono invece di quale sia l'organizzazione con cui hanno a che fare. Nel passato, tutti gli studenti della Farm vengono interrogati sul decesso, mentre vengono istruiti a distruggere le prove. Owen riferisce poi ad Alex che la versione di Lydia è corretta, ma l'agente crede di non essersi sbagliata. Il reclutatore viene poi interrogato riguardo alla missione all'NSA, che risulta in realtà fasulla ed organizzata per nascondere il suo vero obbiettivo. Nel presente, Lydia riferisce ad Alex che l'AIC esiste davvero, ma vengono interrotti dall'avvistamento di Dayana (Pearl Thusi). Nel passato, Shelby avvisa di nascosto Alex e la informa che Owen si addosserà la colpa della cimice all'NSA. Harry invece decide di far saltare la propria copertura, dopo che Sebastian ha fatto saltare il suo piano vendicativo. Alex viene estromessa dalla Farm l'indomani, lo stesso giorno in cui Harry abbandona le reclute. Nel presente, Miranda conferma l'esistenza di un secondo gruppo, ancora più pericoloso: il Fronte di Liberazione Cittadino. Alex trova Dayana e Will, ma Lydia li ferma e tramortisce l'agente. Il suo obbiettivo è diffondere i dati contenuti negli hard drive, in modo da estromettere la corruzione dal Paese. Alex realizza solo in quel momento di non essere più in possesso delle prove, mentre Shelby viene informata che il Fronte sta insabbiando il caso. Due settimane più tardi, Alex consegna a Ryan l'anello di fidanzamento, visto che entrambi sono d'accordo nella finale della loro relazione. Raggiunge poi Shelby per incontrare la Haas (Marcia Cross), ma scopre che anche Dayana, Nimah e Ryan sono stati convocati. La Presidente li informa poi che da un summit delle agenzie federali è stato stabilito che lo spionaggio è stato abolito. La Haas vuole quindi che una squadra speciale intercetti gli hard drive ed impedisca che i dati vengano usati contro l'America: ognuno di loro farà inoltre rapporto al figlio.

QUANTICO 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 MAGGIO 2017, EPISODIO 14 "LNWILT" - Dopo una clamorosa inversione di rotta, l'episodio 2x14 di Quantico viaggerà su binari diversi rispetto a quanto abbiamo visto finora. Anche se ha sempre agito dietro le quinte, la Haas dovrà fare i conti con una task force speciale ed una fiducia da conquistare. A questo si aggiunge la notizia shock che a dirigere le operazioni su campo sarà il figlio. Tutto questo ci potrebbe portare a pensare che rivedremo Caleb, ma si tratta in realtà del fratello Clay, il maggiore dei due. Un personaggio molto simile a quello dell'ex agente, ma anche più vicino alla personalità del defunto padre. Per Alex ed il resto del gruppo ritrovarsi di fronte ad un nuovo capo vuol dire azzerare sospetti e pregiudizi e fidarsi. Intanto, Owen prosegue le sue indagini concentrandosi nel mondo delle notizie false.

