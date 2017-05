RIDDICK/ Su Rai 4 il film con Vin Diesel e Karl Urban (oggi, 2 maggio 2017)

Riddick

RIDDICK, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 2 MAGGIO 2017: IL CAST - Riddick, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 2 maggio 2017 alle ore 21.05. Una pellicola d'azione e fantascientifica che è stata diretta e sceneggiata nel 2013 da David Twohy. Il titolo originale del film, che va a completare la trilogia formata da Pitch Black e The Chronicles of Riddick, è interpretata da Vin Diesel che veste i panni del protagonista. Riddick presenta molte analogie con il primo film della saga. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

RIDDICK, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 2 MAGGIO 2017: LA TRAMA - Riddick si risveglia ferito e da solo su un pianeta sconosciuto e completamente deserto. Non fa in tempo a curare le proprie ferite che un branco di animali simili a delle iene tenta di attaccarlo ma riesce a salvarsi e trovare un rifugio sicuro. A questo punto il film compie un rapido sbalzo temporale indietro per descrivere allo spettatore gli eventi che hanno portato Riddick a ritrovarsi sul pianeta sconosciuto. Il furiano, avrebbe ceduto il suo diritto di governare sul pianeta dei Necromanger a Lord Vaako, quest'ultimo, avrebbe dovuto condurre Riddick su Furya, il pianeta da cui proviene. Krone, aiutante di Lord Vaako, contravviene all'accordo e tenta di uccidere Riddick conducendolo sul pianeta sconosciuto, quest'ultimo, comprende i piani poco amichevoli di Krone ed uccide tutti i suoi alleati, l'uomo sopravvive e fa precipitare in un dirupo il furiano.

Dopo aver recuperato le forze e curato la gamba ferita in seguito alla caduta, Riddick decide di raggiungere una savana poco distante. Per farlo dovrà superare il terribile ostacolo rappresentato da una specie animale viscida e velenosa. Riesce nel suo intento e giunge presso un edificio utilizzato dai cacciatori di taglie come base per la loro attività. Poco dopo giungono sul pianeta due navi che trasportano mercenari e cacciatori di taglie. Riddick cerca di intimidirli minacciandoli di morte. Il suo piano è quello di farsi consegnare una delle navi al fine di abbandonare il pianeta. Johns e Santana, i due mercenari a capo delle navi, decidono di coalizzarsi contro Riddick. Quest'ultimo riesce a rubare le batterie di entrambe le navi in modo tale da ricattare i mercenari e raggiungere un accordo. Ma durante una colluttazione con Santana, Riddick viene narcotizzato e fatto prigioniero.

