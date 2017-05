STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Il Segreto e Le Iene Show (oggi, 2 maggio 2017)

programmi tv mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 2 MAGGIO 2017. Per la prima serata di oggi, martedì 2 maggio 2017, la programmazione delle reti del Biscione si presenta come sempre ai suoi telespettatori ricca e varia di scelte tra film, soap, serie tv e programmi di intrattenimento. Canale 5 dedicherà la sua prima serata alla soap spagnola più amata dagli italiani, ovvero, Il segreto che sarà seguito da un programma d'informazione. Italia 1 sarà invece occupato da Le Iene show mentre Rete 4 proporrà il film thriller Unknown - Senza identità. Sul resto dei canali Mediaset continuerà la messa in onda di vari film e serie tv tra cui i generi westrn, commedia e drammatico. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Su Canale 5 in prima serata verrà trasmessa la soap spagnola Il Segreto, divenuto un vero e proprio tormentone in Italia. Di seguito sarà trasmesso il programma di informazione e dibattito Matrix. Su Italia 1 prima sarà la volta de Le Iene Show, programma di satira e denuncia molto seguito dal pubblico, subito dopo si potrà visionare il programma d'intrattenimento Carpool Karaoke. Su Rete 4 il programma principale della serata sarà il film d'azione e thriller Unknown - Senza identità, diretto dal regista Jaume Collet-Serra e interpretato da un cast d'eccezione composto da un fantastico Liam Neeson, da January Jones, da Diane Kruger e da Frank Langella.

A seguire sarà trasmesso il programma culturale La settima porta. Sul canale La5 verrà trasmessa la pellicola intitolata Un altro mondo, diretta dal regista Silvio Muccino, che partecipa anche nel ruolo di protagonista, il resto del cast è formato da Michael Rainey Jr., Maya Sansa e Isabella Ragonese. Su Italia 2 invece sarà visionabile l'esilarante film Torno a vivere da solo, una commedia tutta da ridere interpretata da Jerry Calà, Enzo Iacchetti, Tosca D'Aquino ed Eva Henger. Su Mediaset Extra coloro che amano la comicità e la satira potranno assistere alle repliche del programma comico Arci-Zelig, uno dei fiori all'occhiello dei canali Mediaset. Su Top Crime come sempre per gli appassionati ci sarà l'appuntamento fisso con la serie televisiva The Mentalist, giunta alla quarta stagione. Per gli amanti dei film classici e che hanno fatto la storia del cinema il canale giusto è Iris, dove verrà trasmessa la pellicola Corvo Rosso non avrai il mio scalpo, un film western apprezzato da tutti, con una splendida interpretazione di Robert Redford, Will Geer e Stefan Gierasch.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5, ore 21.15 Il Segreto XXI (telenovela spagnola)

Italia 1, ore 21.20 Le Iene Show (programma di satira e denuncia)

Rete 4, ore 21.15 Unknown, Senza identità (film thriller/d'azione/drammatico)

La 5, ore 21.10 Un altro mondo (film commedia italiano)

Italia Due, ore 21.10 Torno a vivere da solo (film commedia italiano)

Mediaset Extra, ore 21.15 Arci-Zelig (programma comico d'intrattenimento)

Top Crime, ore 21.10 The Mentalist (serie televisiva drammatica, due puntate della quarta stagione)

Iris, ore 21.00 Corvo Rosso Non Avrai Il Mio Scalpo (film western)

© Riproduzione Riservata.