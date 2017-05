STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Di padre in figlia e NCIS (martedì, 2 maggio 2017)

programmi tv rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 2 MAGGIO 2017. Per la prima serata di oggi, martedì 2 maggio 2017, il palinsesto di casa Rai propone un'ampia scelta di programmi ai suoi telespettatori che tra serie tv, telefilm, programmi di attualità e cronaca, film dai generi fantascienza e sentimentale e documentari musicali, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Sbirciando la guida tv scopriamo che Rai 1 manda in onda la serie tv Di padre in figlia, Rai 2 si dedica anche alla serie tv ma di genere crime e Rai 3 si occupa della cronaca con #cartabianca. Il primo film della serata è proposto da Rai 4 con Riddick di genere fantascienza e interpretato da Vin Diesel, Rai 5 continua con un documentario e Rai Movie prosegue invece con un film sentimentale. Ma dopo questa breve introduzione, passiamo al dettaglio della programmazione dela serata Rai.

Su Rai Uno sarà possibile seguire il quarto episodio della prima stagione della serie televisiva intitolata Di padre in figlia, subito dopo la fine della puntata andrà in onda in seconda serata il programma d'informazione generalista Porta a Porta. Su Rai Due ci saranno tre puntate della serie televisiva poliziesca NCIS, intitolate Il mio nome è Leland Spears, Tra la vita e la morte e Lavoro di squadra. In seconda serata si potrà assistere all'emissione in onda della pellicola 21 Jump Street. Su Rai Tre andrà in onda il programma di cronaca e attualità #cartabianca, condotto dalla bravissima Bianca Berlinguer, seguito in seconda serata dal Tg3 Linea Notte. Sul canale Rai 4 ci sarà il film di fantascienza Riddick, diretto dal regista David Twohy e interpretato da Vin Diesel.

Su Rai 5 gli appassionati di musica troveranno ciò che fa per loro e potranno seguire Enzo Avitabile Music Life, il meglio dei concerti internazionali e documentari musicali. Su Rai Movie i fan del regista Martin Scorsese troveranno uno dei suoi film più belli, ovvero L'età dell'innocenza mentre su Rai Premium coloro che apprezzano la fiction Un medico in famiglia potranno assistere a due puntate della quinta stagione in replica, intitolate Visioni e Maria dove sei? Su Rai Yoyo che è il canale Rai dedicato ai più piccolo si divertiranno senza dubbio assistendo al ventesimo episodio del cartone animato Winx Club. A completare il palinsesto Rai, su Rai Storia andrà in onda due programmi speciali, vale a dire Speciale Storia - Italiani con Paolo Mieli e Sorelle Fontana: Una questione di stile.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno, ore 21.15 Di padre in figlia (serie televisiva italiana)

Rai Due, ore 21.15 NCIS (serie televisiva poliziesca, tre puntate)

Rai Tre, ore 21.00 Carta Bianca (programma di cronaca e attualità)

Rai 4, ore 21.05 Riddick (film di fantascienza)

Rai 5, ore 21.00 Enzo Avitabile Music Life (concerti/documentari musicali)

Rai Movie, ore 21.20 L'età dell'innocenza (film sentimentale/drammatico/storico)

Rai Premium, ore 21.20 Un medico in famiglia (fiction italiana)

Rai Yoyo, ore 21.15 Winx Club (cartone animato per bambini)

Rai Sotria, ore 21.15 Speciali Storia (due programmi a carattere storico)

© Riproduzione Riservata.