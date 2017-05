STEFANO DE MARTINO/ News: in televisione con Emma e Belen, ma per lui non c’è problema

Stefano De Martino

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO LAVORA SERENAMENTE CON LE SUE EX - Stefano De Martino, continua a tenere alla larga il gossip. Il ballerino professionista di Amici però, nonostante non faccia assolutamente niente di male, viene sempre “preso di mira” dalla cronaca rosa italiana. Il danzatore campano con la simpatica faccia da scugnizzo, in contemporanea con il serale targato Maria De Filippi, tornerà anche alla corte della Ventura per la seconda stagione di “Selfie – Le cos cambiano”. Al suo fianco nel ruolo di mentore, non ritroveremo però Mariano Di Vaio che, proprio di recente ha confessato: “Mi sono divertito molto, ma non so se rifarò la trasmissione. Negli ultimi anni ho rifiutato parecchie proposte: non vorrei confondere la mia immagine su internet con quella di personaggio tivù”. Dopo la loro esperienza con “Selfie”, era anche uscita una notizia di una possibile discussione tra i due che avrebbe incrinato i loro rapporti lavorativi: sarà così? Intanto, si dice che al suo fianco potrebbe arrivare Claudio Sona, ex tronista del primo trono gay di Uomini e Donne che ha preso il via lo scorso settembre. Nell’attesa di scoprire con chi farà coppia Stefano, il ballerino attualmente sta lavorando al fianco di Emma Marrone. Ed infatti, proprio con la cantautrice salentina si trova spesso ad interagire nel corso del “Chi inizierà” per stabilire chi, tra Emma ed Elisa aprirà le danze delle nuove sfide televisive.

Nonostante la vicinanza, Emma e Stefano cercano di interagire lo stretto indispensabile e questo, di fatto, ha scoraggiato non poco i fan. Gli “Stemmini” infatti, sperano sempre che la coppia possa avere un nuovo ritorno di fiamma dopo la dura separazione. Nel frattempo, dopo Emma presto sarà anche il turno di Belen che, come ben sapete sarà una delle protagoniste di “Selfie” nell’inedito ruolo di inviata. Stefano però, così come ha fatto sapete il settimanale “Oggi”, ha affermato di essere molto sereno e di non avere alcuna difficoltà a lavorare insieme alla sua ex.

© Riproduzione Riservata.