Striscia la notizia

STRISCIA LA NOTIZIA, VALERIO STAFFELLI IN RIVA AL MARE, FOTO. QUALI SARANNO I SERVIZI OGGI 2 MAGGIO 2017? - Ficarra e Picone non si sono fermati nel giorno della Festa dei lavoratori, e torneranno puntuali con una nuova puntata di Striscia la notizia anche stasera - martedì 2 maggio 2017 - a partire dalle 20.40. Tantissime le rubriche che sono tornate protagoniste: da “Striscia lo striscione”, a “Cabaret di pasticcini” e “Pasticcino del web”. Non è mancato un servizio tutto dedicato alla vittoria di Matteo Renzi alle Primarie del Partito Democratico della scorsa domenica: la ‘Susanna Camusso’ del Tg satirico ha incontrato alcune persone e alcuni operai, commentando il trionfo dell’ex premier e strappando qualche risata al pubblico. (clicca qui per vedere il video del servizio direttamente dal sito ufficiale del programma).

L’appuntamento di ieri ha portato a casa, come sempre, dati di audience davvero buoni: lo share raggiunto è stato del 17.5%, con 4 milioni e 472mila telespettatori al seguito. Di che cosa si occuperà più tardi Striscia la notizia? Questa mattina l’inviato Valerio Staffelli - insieme agli hashtag #striscialanotizia e #ilovemyjob - ha postato su Instagram uno scatto in riva al mare: di che cosa si starà occupando? Un nuovo Tapiro d’Oro è in vista?

