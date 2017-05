selfie le cose cambiano

Stefano De Martino e Bernardo Corradi, Selfie, le cose cambiano: la nuova coppia di mentori e tutte le novità - Un vero e proprio miracolo avere in un anno due edizioni di uno show, con queste parole Simona Ventura ha confermato l'arrivo di Selfie Le cose cambiano in tv a partire dal prossimo 8 maggio, salvo cambiamenti. Nonostante il successo delle prime puntate, la squadra di questa seconda edizione di Selfie - Le cose cambiano sarà interamente nuova, o quasi. Poche le conferme nel cast e tante le new entry ed è Dandolo a svelare le prime novità (più o meno confermate) sulle nuove puntate. Al timone del programma ci sarà ancora Simona Ventura, al suo fianco, come "inviata", ci sarà Belen Rodriguez pronta a realizzare i sogni della gente a casa. E in studio?

Le novità riguarderanno anche mentori e giudici. L'unica conferma è quella per Tina Cipollari che prenderà poso in giuria insieme a Platinette, l'attore e fotografo Alex Belli, lo scrittore Stefano Zecchi e Pamella Camassa, compagna di Filippo Bisciglia (conduttore di Temptation Island). Novità anche per le coppie dei mentori a cominciare proprio dal confermato Stefano de Martino che al suo fianco non sarà Mariano Di Vaio ma, sembra, il calciatore Corrado Bernardi. Confermata anche Alessandra Celentano mentre non torneranno Simone Rugiati, Di Vaio, Zaytsev e Katia Ricciarelli. Dentro anche Iva Zanicchi e Barbara de Rossi come nuova coppia di mentori. Si parla anche dell'arrivo dell'attore Giulio Berruti e dell'ex tronista Claudio Sona, nomi ancora tutti da confermare.

