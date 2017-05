THE BIG BANG THEORY 10/ Anticipazioni del 2 maggio 2017: Raj diventa grande e "lascia" papà!

The Big Bang Theory 10, in prima Tv assoluta su Joi

THE BIG BANG THEORY 10, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 2 maggio 2017, Joi trasmetterà un nuovo episodio della sit-com The Big Bang Theory 10, in prima Tv assoluta. Sarà il 16°, dal titolo "L'evaporazione della paghetta". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Leonard (Johnny Galecki) e Howard (Simon Helberg) sono molto infastiditi per la presenza di Sheldon (Jim Parsons), che dopo ore di lavoro risulta pesante. Approfittando di una sua assenza momentanea, Leonard decide di sfoderare la sua arma migliore per liberarsi dell'amico. Gli consegna infatti un biglietto omaggio per un'avventura sui treni, in cui potrà fare anche il macchinista. Nel frattempo, Bernadette (Melissa Rauch) rivela alle amiche di non dormire più tutta la notte dopo la nascita della figlia. La bambina infatti non fa che piangere e per questo Penny (Kaley Cuoco) propone di uscire tutte insieme e andare a ballare. Ritornata a casa, Amy scopre che Leonard ha usato il suo asso nella manica, ma si rifiuta di accompagnarlo. Sheldon invece è elettrizzato per la novità e cerca di illustrarle tutti i dettagli del regolamento. Continua così fino a sera e nulla sembra riuscire a fermare il fisico, che non smette di parlare nemmeno quando la fidanzata è in bagno. E' talmente tanto euforico che non riesce nemmeno a dormire e infine rimane a casa per studiare i segnali stradali. Il giorno dopo, Howard e Leonard consegnano al Colonnello Williams (Dean Norris) il prototipo che hanno ideato, ma il militare nota gli appunti di Sheldon. Decide alla fine di volere il prototipo in base agli studi di Sheldon, anche se i due ragazzi cercano di fargli cambiare idea in ogni modo. Nel frattempo, le ragazze si preparano per la loro uscita al femminile, mentre Raj (Kunal Nayyar) e Stuart (Kevin Sussman) si occupano della bambina. Nonostante i 4 mila dollari spesi per l'avventura di Sheldon, Leonard alla fine è costretto a richiedere il suo aiuto per il progetto. Il fisico invece si sta improvvisando ingegnere meccanico e sta realizzando il motore di una locomotiva per prepararsi al suo pomeriggio con i treni. Nello stesso momento, Penny impone alle amiche di non parlare della bambina per qualche ora, ma Bernadette riceve una telefonata di Raj. Non è convinto infatti del latte scongelato per la bambina, ma Stuart si rifiuta di gettare via quello che per lui è dell'ottimo latte. Quella sera, Leonard e Howard tentano in ogni modo di analizzare gli appunti di Sheldon, che non riescono però a decifrare in alcun modo. Per riuscire ad avere la soluzione, Leonard decide di scrivere un risultato fasullo, in modo da spingere Sheldon a correggere tutto. Bernadette invece riceve una nuova telefonata mentre si trova ancora in auto, perché Raj e Stuart non riescono a far addormentare la neonata. Penny però ha ormai cambiato umore per la loro uscita ed ammette di avere delle strane sensazioni dopo la nascita della bambina. Non crede infatti che la sua relazione con Leonard sia diversa rispetto a quando erano fidanzati. Il piano di Leonard e Howard invece fallisce: Sheldon intuisce l'inganno e si rifiuta di andare avanti.

THE BIG BANG THEORY 10, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 2 MAGGIO 2017, EPISODIO 15 "L'EVAPORAZIONE DELLA PAGHETTA" - Amy e Sheldon escono fuori a casa e incontrano Bert. Scoprono così che ha un appuntamento galante, ottenuto grazie ad una chat per cuori solitari che siano anche geologi. Mentre la coppia si gode la cena nel nuovo ristorante, Bert riceve un'amara delusione quando il suo appuntamento non si presenta. Sheldon decide di risollevare l'umore all'amico, soprattutto dopo aver notato dalla sua espressione del volto che è molto triste. Amy è ovviamente scettica che il fidanzato non si sia reso conto che le parole del geologo fossero più che esaustive. Intanto, Raj scopre che il padre lo considera un ragazzo viziato e rimane molto contrariato della rivelazione. Dopo un confronto con gli amici, realizza tuttavia che il padre ha ragione e sceglie di intraprendere la sua nuova vita da 30enne emancipato.

