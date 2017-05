UNKNOWN - SENZA IDENTITA'/ Su Rete 4 il film con Liam Neeson (oggi, 2 maggio 2017)

Unknown - Senza identità, film prima serata

UNKNOWN - SENZA IDENTITA', IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 2 MAGIO 2017: IL CAST - Unknown - Senza identità, è il film che andfrà in onda su Rete 4 oggi, martedì 2 maggio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola dal genere thriller che è stata tratta dal romanzo Fuori di me scritto da Didier Van Cauwelaert. La regia della pellicola è stata curata da Jaume Collet-Serra mentre il cast degli attori protagonisti è formato da Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones e Aidan Quinn. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UNKNOWN - SENZA IDENTITA', IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 2 MAGIO 2017: LA TRAMA - Il Dottor Martin Harris di trova a Berlino per tenere una conferenza sulle biotecnologie. Tornato in albergo si accorge di aver lasciato la valigia contenente i suoi documenti all'areoporto. Senza pensarci due volte prende di corsa un taxi con la speranza di ritrovarla. Ma nel tragitto il taxi su cui viaggia è coinvolto in un terribile incidente che scaraventa la vettura in un fiume. Gina, l'autista del taxi, gli salva la vita estraendolo dall'auto. Risvegliato dopo quattro giorni di coma, l'uomo sembra non ricordare nulla circa l'incidente e poco dopo scopre che la sua identità gli è stata sottratta. La moglie fa finta di non riconoscerlo e si fa trovare in compagnia di un altro uomo che spaccia per suo marito. Poco dopo un killer irrompe nell'ospedale e cerca di uccidere il dottor Harris. Ma quest'ultimo riesce a scappare e contatta Jurgen, un investigatore privato. L'unica persona disposta ad aiutarlo è Gina, la tassista che gli ha salvato la vita.

I due vengono rintracciati da alcuni killer che la donna riesce ad eliminare. Consultando la sua agenda, Harris risale ad una serie di numeri che sembrano essere dei codici criptati. L'uomo riesce ad incontrare sua moglie Liz. La donna gli ordina di recuperare la valigetta che aveva dimenticato in aeroporto. Portato a termine l'ordine Harris viene nuovamente rapito dai killer, Cole e Jones. L'uomo, una volta risvegliatosi all'interno di un parcheggio viene portato a conoscenza della verità dei fatti dalle parole di Cole. Quella del dottor Martin Harris è in realtà un'identità di copertura. Martin Harris e sua moglie Liz sono due assassini che a Berlino avrebbero dovuto eliminare una persona presente alla conferenza. Per via dell'incidente Martin ha dimenticato tutto ed è erroneamente ha creduto davvero di essere il dottor Harris.

