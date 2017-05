UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Marco Cartasegna e Rosa Perrotta verso la scelta (Trono Classico)

Marco Cartasegna

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO E NEWS: LA SCELTA DI MARCO CARTASEGNA – L’attesa sta per finire. Domani, mercoledì 3 maggio, salvo cambiamenti dell’ultima ora, dovrebbe essere registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, quella in cui Marco Cartasegna dovrà finalmente scegliere la donna della sua vita. Alla corte del tronista milanese sono rimaste Giorgia Pisana e Federica Benincà. Entrambe bellissime, hanno tutte le carte in regola per lasciare lo studio con il tronista milanese che, ad oggi, non si è espresso a favore dell’una o dell’altra mostrando un grandissimo interesse per entrambe. Tuttavia, l’amicizia che lega Federica a Soleil Sorgè, la corteggiatrice di Lica Onestini con cui marco ha fatto diverse esterne, potrebbe far torcere il naso al tronista milanese che, per ripicca o per paura di un due di picche, potrebbe optare per Giorgia Pisana che, essendo amica di una ragazza, Giulia Latini, considerata seria e dai sani principi, potrebbe trarne vantaggio.

Anche Rosa Perrotta si avvicina a piccoli passi alla scelta. La tronista salernitana, in vista della nuova registrazione, ha fatto due esterne molto speciali con Alex Adinolfi e Pietro Tartaglia. Con il primo si è concessa una serata romantica ed elegante a teatro mentre con il secondo ha trascorso il tempo a disposizione a casa di lui. Nonostante continui ad essere costantemente nel mirino della critica, Rosa continua a comportarsi come una tronista perfetta e, contrariamente a chi pensava che avrebbe trovati tutto il tempo a sua disposizione, potrebbe anche decidere di scegliere subito dopo Marco per zittire le critiche e dare il via alla sua favola d’amore.

