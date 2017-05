UOMINI E DONNE/ Senior oggi in studio per la nuova registrazione? Gemma Galgani sempre protagonista

Gemma Galgani

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: NUOVA REGISTRAZIONE PER I SENIOR CON GEMMA GALGANI PROTAGONISTA? – In attesa del ritorno in studio dei protagonisti del trono classico, la giornata di oggi, martedì 2 maggio, potrebbe essere dedicata alle dame e ai cavalieri del trono over di Uomini e donne. Sono tanti, infatti, gli argomenti che Maria De Filippi dovrebbe affrontare nella prossima registrazione, in primis il rapporto di Gemma Galgani e Marco Firpo. Dopo aver trascorso insieme le festività pasquali durante le quali il cavaliere ha donato le chiavi della sua casa alla dama in segno di amicizia e rispetto, la coppia avrà trascorso insieme anche il ponte del Primo Maggio? Difficile rispondere a questa domanda anche perché, sui social, la dama del trono over non si lascia sfuggire nulla. La conoscenza tra Gemma e Marco, tuttavia, procede a gonfie vele e anche il pericolo Sossio sembra scampato. Il Re Leone, pur avendo ribadito di considerare la Galgani una donna molto affascinante, non ha alcuna intenzione di mettersi in mezzo ad una storia già iniziata.

Nel frattempo, Gemma è finita nuovamente nel mirino dei fans di Tina Cipollari che, stando a quello che si legge sul settimanale Nuovo Tv, potrebbe lasciare il programma che l’ha resa celebre a causa delle continue discussioni con la dama di cui sarebbe stanca. I fans di Tina sono già pronti a ribellarsi qualora dovesse accadere una cosa del genere. Sarà, dunque, Gemma a causare l’addio di Tina a Uomini e Donne?

© Riproduzione Riservata.