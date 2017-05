Un posto al sole / Anticipazioni 2 maggio: Marina e Roberto già ai ferri corti?

Un posto al sole

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 2 MAGGIO: MARINA PROVA ANCORA QUALCOSA PER MATTEO? - Dopo l'interruzione di Un posto al sole avvenuta in occasione del 1° maggio, la soap partenopea tornerà questa sera su Rai 3 per un appuntamento più lungo del solito. Le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini andranno, infatti, in onda già alle ore 20:20 proseguendo fino alle ore 21:10 circa. Si ripartirà dai problemi di salute di Viola, che dovrà affrontare i rischi causati dalla toxoplasmosi. Ma se lei sembrerà pronta a proseguire con la gravidanza nonostante tutte le possibili conseguenze, ben diverso sarà il caso di Eugenio, preoccupato per le possibili ripercussioni nel piccolo in arrivo. Marina continuerà a prendersi cura di Matteo, ancora in ospedale in seguito dell'incidente avvenuto mentre si trovava in bicicletta.

Roberto comincerà a perdere la pazienza a causa del comportamento della moglie e il suo stato d'animo finirà per avvicinarlo inaspettatamente all'architetto Mancuso. La relazione tra i coniugi Ferri attraverserà la prima crisi a poche settimane dal loro matrimonio? La collaborazione tra Arianna e Andrea al Vulcano sarà più problematica del previsto, soprattutto a causa di alcune battute pungenti della nuova dipendente di Silvia. Sarà per questo che Andrea mediterà vendetta, la raggiungerà senza conseguenze?

© Riproduzione Riservata.