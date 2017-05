Una vita / Anticipazioni puntata spagnola 3 maggio: Cayetana denuncia Fernando per aggressione

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 3 MAGGIO: CAYETANA DENUNCIA FERNANDO - Non c'è limite alla crudeltà e agli intrighi di Cayetana. Se ancora i telespettatori spagnoli di Una vita avevano dei dubbi, essi diventeranno certezza nella puntata di Una vita di domani pomeriggio. In essa Fernando scoprirà parte delle recenti mosse della sua amante ai danni di Teresa. Ne conseguirà un terribile diverbio in seguito al quale il benefattore del collegio si dimostrerà eccessivamente violento con la dark lady, finendo per fare il suo gioco: Cayetana, infatti, coglierà l'occasione al balzo per liberarsi di lui e lo denuncerà per aggressione. Mauro continuerà ad essere molto preoccupato per le sorti dell'amata e chiederà informazioni a Soler, il collega che poco prima si era recato ad Acacias 38 per interrogare la vedova di German. Sarà proprio lui ad esprimere i suoi dubbi sulle condizioni della maestra e a convincere San Emeterio a cercare contatti con Fabiana. Quest'ultima darà le informazioni necessarie?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 3 MAGGIO: NUOVE MINACCE PER SIMON - Continuano ad arrivare brutte notizie per alcuni dei personaggi più amati di Una vita, alle prese con una storia d'amore impossibile. Simon e Elvira hanno cercato di stare insieme nonostante il parere contrario di Arturo ma non sono riusciti ad ottenere la sua approvazione. Al contrario, il colonnello ha ritrovato la figlia (che aveva tentato la fuga, aiutata da Susana) e l'ha rinchiusa ancora una volta in casa, minacciandola di trasferirla il prima possibile in convento. Nella puntata di domani Simon tenterà una mossa disperata per farla uscire da quella prigione o, se non possibile, accertarsi sulle sue condizioni di salute. Approfitterà di un'ordinazione fatta da Arturo a Victor, per intrufolarsi in casa Valverde, ovviamente senza l'autorizzazione del militare. Ma solo pochi istanti dopo avere raggiunto l'obiettivo, il colonnello sorprenderà Simon e lo aggredirà ancora una volta, minacciando di ucciderlo.

© Riproduzione Riservata.