Una vita / Anticipazioni spagnole e italiane: Casilda giunge ad una soluzione estrema?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 2 MAGGIO: CASILDA LASCIA IL QUARTIERE - Dopo l'interruzione avvenuta in occasione del 1° maggio, Una vita tornerà oggi su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Si ripartirà dalla difficile situazione di Casilda, rilasciata di prigione dopo la confessione di Martin. La domestica è tornata a casa ma si è trovata di fronte ad un muro di odio e indifferenza, soprattutto da parte di chi maggiormente ha sofferto a causa delle conseguenze dell'attentato: Leonor e Rosina non hanno creduto alle sue parole, e hanno finito per schiaffeggiarla, rifiutandosi di riaccoglierla nella loro casa. Ma le due Hidalgo non sono state le uniche a non fidarsi di lei, tanto da indurla a pensare che sia giunto il momento di lasciare Acacias 38. Per questo oggi Casilda saluterà le colleghe, tra le poche ancora a fidarsi di lei, e a nulla serviranno i tentativi di Lolita e compagne di farle cambiare idea. Sarà questo l'addio della dolce e simpatica Casilda?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: IL RITORNO DI LEANDRO E SUSANA - Nella puntata di Una vita che andrà in onda oggi su Canale 5, Leandro e Susana saranno protagonisti di una brutta discussione durante la quale il figlio di Susana darà ordine alla sua ex di dire la verità a Victor. Ma quale sarà il destino di questa famiglia in futuro? Riusciranno a chiarire la situazione tornando ad essere felici come un tempo? Dovremo attendere ancora diverso tempo prima che questa situazione di tensione venga definitivamente chiarita ma, come nelle migliori storie d'amore, tutto andrà per il meglio. Juliana e Leandro convoleranno a giuste nozze e poco dopo si trasferiranno a Parigi per dare vita ad una nuova attività. Solo dopo diversi mesi faranno un breve ritorno a casa, dopo essere stati informati da Susana riguardo un'importante notizia del suo passato: il suo desiderio sarà quello di fargli conoscere il suo secondogenito Simon, accolto a braccia aperto dai due sposi, oltre che da Victor e da Liberto.

