Uomini e donne / Anticipazioni: oggi, 2 maggio, in onda il trono classico: Mattia Marciano protagonista!

Uomini e Donne

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi torna in onda con il Trono Classico: è crisi tra Desirée Popper e Mattia Marciano (2 maggio 2017) - Dopo la pausa del primo maggio, Uomini e Donne torna con una nuova puntata del Trono Classico che ha inizio con un pò di scontri tra Desirée Popper e Mattia Marciano. Nella scorsa puntata la tronista infatti non ha dato particolare importanza al bacio che si sono dati in esterna, questo ha fatto infuriare Mattia che l'ha poi raggiunta in camerino per un chiarimento. Desirée conferma di non aver sentito in quel bacio ciò che si aspettava, e il corteggiatore la lascia lì molto infastidito, affermando che d'ora in poi si tutelerà. Lei lo raggiunge per cercare di calmarlo, ma la sua posizione non cambia. Eccolo allora entrare in studio oggi, non vuole parlare con Desirée ma quando lei rispiega l'accaduto lui è solo più arrabbiato. In studio Gianni Sperti dice di capirlo ma Tina Cipollari trova la sua reazione esagerata e ricca di aspettative che non hanno senso di esistere ora che la conoscenza è ancora all'inizio.

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi torna in onda con il Trono Classico: Rosa torna da Mattia, Alex infuriato! (2 maggio 2017) - Se tra Mattia e Desirée a Uomini e Donne le cose non procedono per il meglio, Rosa Perrotta ne approfitta per cercare un ultimo chiarimento. La tronista decide infatti di raggiungerlo in camerino e farsi spiegare una volta per tutte il perchè dell'ostilità nei suoi riguardi. Mattia ribadisce che è stata lei a spingerlo verso Desirée, ma lei cerca di fargli ricordargli i sentimenti provati insieme all'inizio e lui si limita a dirle che allora riconoscerà i suoi errori. In studio Tina Cipollari fa notare che la tronista si è presa un bel “due di picche”, ma Rosa è contenta di aver parlato con lui e anzi sottolinea che anche anche i suoi corteggiatori dovrebbero apprezzare il suo gesto. Alex però non è della stessa opinione, e anzi è infastidito molto dal fatto che Rosa trascini ancora avanti questa situazione con Mattia che intanto sottolinea di aver avuto ragione su lui e Desirèe, ma quest'ultima la attacca duramente e si scatena nuovamente lo scontro tar le due che viene però interrotto dalla prima esterna di Desirée e Simone Cipolloni che va molto bene.

