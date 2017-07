Rihanna fidanzata / Con Hassan Jameel è vero amore? Il linguaggio del corpo lo svela: parla l'esperto

Rihanna si è fidanzata

FLIRT ESTIVO O VERO AMORE? - Ormai non ci sono più dubbi: Rihanna, 29 anni, ha un nuovo fidanzato che è il miliardario Hassan Jameel. Quello che ora tutti si chiedono è se si tratti di un semplice flirt estiovo o se tra i due è davvero scoccata la scintilla dell'amore; a svelarlo è un esperto di lingiaggio del corpo, il dottor Lillian Glass, che intervistato da HollywoodLife.com, parla così della coppia: "Si distanzia da lei e le lascia stare in piedi davanti a lui, il che dimostra che lui ha molto rispetto per lei ed è felice di esserle vicino", e ancora "Il suo spontaneo sorriso dimostra di essere molto a suo agio con lei e non ha alcun problema lasciandola guidare. Nelle foto si vede bene che i due stanno molto bene insieme, sembra che per lui sia un sogno che si realizza". Che siano i presupposti per un grande amore?

L'ARABO È L'EX DI NAOMI CAMPBELL, LA MODELLA È FURIOSA - Dopo Katy Perry e Taylor Swift, scoppia un nuovo catfight! La bella modella 47enne Naomi Campbell pare sia furiosa dopo aver visto le foto di Rihanna e del suo ex-ragazzo, il miliardario Hassan Jameel, che se la spassano in una bellissima location spagnola tra baci appassionati e sguardi innamorati. Stando alle indiscrezioni lanciate da una fonte al portale HollywoodLife: "Naomi ha saputo che Rihanna sta frequentando Jameel da un po 'e lei è furiosa per questa relazione", e ancora "A un livello superficiale, Naomi sente che è più calda e più efficace di Rihanna, quindi è frustrante vedere le foto in circolazione online". La modella è quindi molto arrabbiata con la nota cantante e chissà che questo non possa avere conseguenze...

L'ARABO È L'EX DI NAOMI CAMPBELL, LITIGARONO PER LUI? FOTO E VIDEO - La lovestory tra il milionario saudita Hassan Jameel e Rihanna è diventata pubblica solo ora con le foto pubblicate dai giornali che li ritraggono in atteggiamenti intimi in piscina e che stanno facendo il giro del mondo grazie alla rete ma i due si frequenterebbero già da qualche mese. Tale particolare potrebbe spiegare anche i presunti contrasti che la cantante avrebbe avuto proprio verso marzo con Naomi Campbell, ex di Hassan (clicca qui per vedere le foto). In quel periodo si era diffusa in rete la notizia che le due, che avevano anche lavorato insieme, non si seguissero più sui social ma i motivi erano rimasti oscuri. In un’intervista rilasciata al programma condotto da Andy Cohen, l’ex top model aveva risposto alla domanda su come stessero le cose tra lei e Rihanna con un’atteggiamento piuttosto ambiguo. La Campbell aveva infatti sfoderato un sorriso fin troppo tirato e finto mentre affermava “va tutto bene” e poi ha aggiunto: “S ono un’attrice ora”. Clicca qui per vedere il video.

CHRIS BROWN HA UN MESSAGGIO PER LEI? - Tra i due litiganti, il terzo gode, ed ecco che mentre il ricco miliardario arabo diventa il nuovo fidanzato di Rihanna, Drake e Chris Brown devono mettersi da parte. La star è stata pizzicata dai paparazzi in Spagna con il saudita e non si è parlato d'altro nelle ultime ore tanto che, anche l'ultimo messaggio di Chris Brown potrebbe essere rivolto proprio a Rihanna. Chris Brown ha condiviso un post molto criptico sull'amore proprio sul suo profilo Instagram ovvero "Se l'amore non si sente come l'R & B anni '90, io non lo voglio". Sono molti quelli che stanno pensando che il cantante 28enne abbia il cuore spezzato dopo aver visto che il suo ex amore è andato avanti con la sua vita. Sarà davvero così o si tratta solo di una frase tratta da una sua nuova canzone? Una fonte ha rivelato ad Hoolywoodlife: "Rihanna è focalizzata sulla avere una relazione con Hassan e Chris Brown non è nel suo radar, si sta muovendo in avanti in attesa di vedere dove questo nuovo rapporto potrebbe portarla". Clicca qui per vedere il post di Chris Brown.

DIMENTICATO IL GRANDE AMORE DRAKE? - "Rihanna è stata pizzicata in vacanza in Spagna con il suo nuovo flirt: si tratta di Hassan Jameeel, uomo d’affari saudita erede di Totota e vice presidente della società di famiglia, la Abdul Latif, una delle più realtà più potenti al mondo". a farcelo sapere è il Daily Mail, che ha fotografato i due durante un'esplosione di passione in piscina. La cantante delle Barbados pare abbia dimenticato per sempre il suo grande amore, il cantante Drake, e si sia innamorata del bel Jameeel, appartenente ad una famiglia che detiene i diritti dei concessionari della casa automobilistica giapponese e che, secondo Forbes, possiede un patrimonio ammonta a 1,5 miliardi di dollari. I due che hanno cercato di mantenere fino ad oggi la loro relazione segreta, ora sono sulla bocca di tutti.

Rihanna si è fidanzata con Hassan Jameel: lui è il 12esimo arabo più ricco del mondo - Beccati dai paparazzi, una bellissima donna e un affascinante uomi si baciano appassionatamente all'interno di una piscina. Lei si distingue al primo colpo, è Rihanna, ma lui invece solleva inizialmente tanti dubbi. Sul web c'è chi crede sia un campione di basket, ma nonostante la somiglianza si capisce, ad un'occhiata approfondita, che non è lui. Poi ecco, lui è Hassan Jameel, nome che così sembra non dire nulla soltre a far trasparire le sue origini, ma di lui ha parlato il noto rotocalco Forbes nel 2016, dichiarandolo uno dei dodici arabi più ricchi del mondo. L'ex di Naomi Campbell ha infatti un patrimonio di 1,5 bilioni di dollari, non poco c'è da dirlo...

Rihanna si è fidanzata con Hassan Jameel: i commenti del pubblico - Amore o soldi? Il dilemma nel mondo dello spettacolo è sempre e comunque aperto anche se nessuno può giudicare chi si fidanza soprattutto se non si sa come sia nata la storia. Succede anche stavolta con la notizia del fidanzamento di Rihanna con Hassan Jameel un businnesman saudita ex compagno di Naomi Campbell. AMore o soldi? Difficile capirlo, ma il pubblico è certo e su Twitter impazzano i commenti. Andiamone a leggere solo alcuni: "Però non è giusto. Se ingrassiamo noi il tipo va con un'altra. Se succede a Rihanna invece si cucca un miliardario e pure bello. E no!!!!", "Rihanna si è fidanzata con uno sceicco miliardario. Il dodicesimo arabo più ricco del mondo. Rihanna ti prego, insegnaci la vita!", "Ma Rihanna che fa in spiaggia", "Io e l'uomo che bacia Rihanna abbiamo solo una cosa in comune, il nome", Rihanna si è fidanzata e io mi chiedo perché esistano ancora ingiustizie di questo genere", "Ha capito tutto della vita", clicca qui per tutti gli altri commenti. (agg. di Matteo Fantozzi)

Rihanna si è fidanzata con Hassan Jameel: l'ex di Naomi Campbell le ha fatto perdere la testa! - Rihanna si è ufficialmente fidanzata. Lui è Hassan Jameel, erede saudita della Toyota. La coppia è stata paparazzata nel corso delle vacanze in Spagna dove, tra un bagno in piscina e l'altro, erano impegnati a scambiarsi focosi quanto appassionati baci. Lui, oltre ad essere un "buon partito", è balzato agli onori della cronaca rosa per essere stato l'ex fidanzato di Naomi Campbell. A pubblicare l'esclusiva è stato come sempre il Daily Mail, che per quanto riguarda gli scoop, non si lascia mai scappare una perla. A questo punto, le news di gossip confermerebbero anche il vero motivo dietro il "mistero" di Instagram: Rihanna e Naomi hanno smesso di seguirsi per questo motivo? L'ipotesi, ad oggi, sembrerebbe più che valida, non trovate? In un'epoca social, le emozioni corrono sempre sul filo di un "like". La cantante paparazzata con Hassan Jameel, appare in piscina in compagnia delle sue focose labbra ma anche di due calici di champagne per festeggiare il feeling e la passione. Su Twitter in pochi attimi, è impazzato anche l'hashtag: #RihannaHasAManParty.



Successivamente, dopo aver regalato questa nuova perla al gossip internazionale, Rihanna e Hassan Jameel si sono allontanati avvolti da due asciugamani bianchi. Secondo ciò che rivelano fonti beninformate, pare che Hassan potrebbe proprio essere quello giusto per fare definitivamente breccia nel tormentato cuore della cantante. Ed infatti, nel mondo dell'economia e la finanza, Hassan è conosciuto anche per il suo immenso patrimonio. L'uomo è apparso nel 2016 al fianco di Naoemi Campebell in occasione di un Festival a Londra. Alcune fonti anonime vicine a Rihanna, avrebbero riferito che la loro storia d'amore sarebbe iniziata alcuni mesi fa totalmente lontana dai riflettori e, in base a ciò che riporta "Sun", la cantante sarebbe: "completamente persa" per il suo nuovo, ricco e affascinante businessman saudita.

