Anna Tatangelo / Vittima degli haters a causa dei "presunti" ritocchini (Techetechetè)

ANNA TATANGELO, LA CANTANTE PROTAGONISTA SU RAI 1: VITTIMA DEGLI HATERS A CAUSA DEI RITOCCHINI (TECHETECHETÈ, PUNTATA 29 GIUGNO 2017) – Come ogni sera, Techetechetè dà appuntamento al pubblico di Rai Uno con le immagini più interessanti del patrimonio teche Rai, che per l'episodio in onda oggi racconteranno la vita, i successi e le esibizioni più importanti di una delle cantanti più talentuose e amate dei giorni nostri: Anna Tatangelo. L'artista, che da due edizioni affianca con successo Carlo Conti nel fortunato show di Rai Uno dal titolo "I migliori anni", nel corso dell prima puntata dell'ultima edizione del format è finita sotto la lente d'ingrandimento a causa dei presunti "ritocchini" che, secondo i fan, avrebbero stravolto i tratti del suo viso. Immediata la replica della cantante, che sui social ha rispedito al mittente tutte le accuse: "La mia colpa è quella di aver appiattito i capelli, dovrebbero sapere tutti che se schiacci ti si allarga la faccia, o di non usare trucco sugli occhi per renderli più grandi? O come dicono alcuni di aver messo troppo in evidenza le mie orecchie (per alcuni a sventola )?". La risposta, naturalmente, non è bastata a placare le polemiche, che fra gif e sfottò sono andate avanti per giorni. (Aggiornamento di Fabiola Iuliano)

ANNA TATANGELO, LA CANTANTE PROTAGONISTA SU RAI 1: GLI ELOGI DEL SUO GIGI (TECHETECHETÈ, PUNTATA 29 GIUGNO 2017) – La cantante e showgirl italiana Anna Tatangelo è tra gli artisti a cui è dedicata questa puntata di Techetechetè in onda su Rai 1. La moglie di Gigi D’Alessio verrà omaggiata con la riproposizione di alcuni spezzoni delle performance che ha saputo offrire al pubblico dei canali della Rai partendo da quella lontana edizione del Festival di Sanremo in cui si impose all’attenzione pubblica appena quattordicenne. A proposito di Gigi D’Alessio, con il cantante napoletano il rapporto d’amore sembra andare a gonfie e vele tant’è che lui non perde occasione per elogiare la sua donna sia come mamma che come artista. Infatti, in una recente intervista rilasciata alla rivista Intimità, D’Alessio ha rimarcato il lato di mamma e moglie della Tatangelo evidenziando: “Anna ama anche lei la famiglia, la casa, è una pantofolaia come me. Ci piace stare per conto nostro, tranquilli, lontano da tutti, con il nostro Andrea. E poi come mamma è bravissima. Segue Andrea quotidianamente, in tutto, ma non trascura il suo lavoro d’artista e ben comprende anche il mio”.

ANNA TATANGELO: “CON GIGI ALTI E BASSI” (TECHETECHETÈ, PUNTATA 29 GIUGNO 2017) – Le tante indiscrezioni che hanno parlato di un rapporto in crisi tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rilasciate dalla coconduttrice delle ultime due edizioni del programma I migliori Anni in onda su Rai 1. In particolare la Tatangelo ha ammesso al settimanale Chi che in effetti con il proprio marito ci sono stati alti e bassi nell’ultimo periodo. Ecco le dichiarazioni della cantante: “Tra noi ci sono stati alti e bassi, non lo nascondo. Li abbiamo superati insieme, grazie al rispetto che ci lega e all'importanza del rapporto. Ci sono state tante prove che abbiamo superato insieme. Mi sono presa cura del mio uomo nei momenti difficili e non mi riferisco a quelle cazzate sui soldi che hanno ingigantito, parlo di quando una persona sta male dentro e tu vivi il suo dolore e te ne prendi una parte. Gigi ha perso le persone più importanti della sua vita e io sono diventata ancora di più un punto di riferimento come lui lo è per me”.

