ANTONELLA ROCCUZZO / Chi è la moglie di Lionel Messi: la sposa omaggia la Spagna con un abito speciale

Leo Messi e Antonella Roccuzzo

Antonella Roccuzzo, chi è la futura moglie e madre dei figli del campione di calcio Lionel Messi?

UN ABITO DA SPOSA SPECIALE - Antonella Roccuzzo è ormai la signora Messi. Già mamma di due bambini avuti dal campione del Barcellone, Antonella oggi 30 giugno è diventata anche sua moglie e pare abbia fatto una scelta mirata e particolare per quanto riguarda l'abito da sposa. Ce lo svela Vanity Fair, sul quale si legge: "La coppia, che vive a Casteldefels da anni, avrebbe deciso di omaggiare (anche) la Spagna. Per questo, secondo i ben informati, la sposa avrebbe scelto un abito della più famosa stilista di Barcellona: Rosa Clará. Lo stile? Romantico, ma con un tocco sexy. Lo sposo, secondo le ultime indiscrezioni, indosserà invece un completo di Dolce & Gabbana". Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.

IL PRIMO INCONTRO CON MESSI - «La conosco da quando avevo 5 anni, è la cugina del mio migliore amico Lucas Scaglia. L’ho vista crescere e lei altrettanto. Non ho mai avuto dubbi, è lei la donna della mia vita»: le parole sono quelle di Lionel Messi e raccontano del primo incontro di colei che è oggi sua moglie, Antonella Roccuzzo. Il matrimonio si è celebrato il 30 giugno in Argentina, a Rosario (città dove sono nati i due sposi), all'incirca verso 19 di sera (ora locale) che corrisponde alla mezzanotte in Italia. Il noto quotidiano El Comercio svela infatti che gli sposi hanno celebrato le nozze civili per poi festeggiare con un fastoso ricevimento nel lussuoso Hotel City Center Casino (stesso posto in cui hanno celebrato il rito) insieme ai loro 260 invitati.

COME SEGUIRLA SUI SOCIAL - La bellissima Antonella Roccuzzo è da pochissime ore la signora Messi. Il calciatore, campione argentino e attaccante del Barcellona, ha scelto la bella Antonella come compagna per la vita e oggi i due hanno sancito questo loro amore di fronte a Dio. Antonella è bellissima ma è una ragazza molto riservata e semplice, che non ama particolarmente il gossip. Nonostante questo, il suo profilo Instagram è seguito da ben oltre 4 milioni di persone. Per seguirla e guardare la grande varietà di scatti da lei postati basta digitare Antoroccuzzo88 sul noto social e qui potremo vedere come ultimi scatti la bandiera dell'Argentina e alcune foto che la vedono accanto a Messi a ad alcuni amici.

UN LUNGO AMORE – Il matrimonio, per Antonella Roccuzzo e Lionel Messi rappresenta il coronamento di un grande amore. Il campione argentino e la fidanzata si sono innamorati sin dai tempi in cui Messi non era ancora il fuoriclasse che è oggi e sono ufficialmente fidanzati dal 2008. Per il campione del Barcellona, la 29enne Antonella Roccuzzo è il suo talismano. Accanto alla madre dei suoi figli, la Pulche ha trovato quella serenità nella vita privata che è fondamentale per poter dare il massimo nel proprio lavoro. Antonella Roccuzzo, infatti, non è mai stata materia di gossip. Nessun flirt con altri vip o sportivi e nessun motivo per finire sulle prime pagine dei quotidiani rosa se non per la sua bellissima storia d’amore con Messi, già coronata con l’arrivo di due figli. Una ragazza dalla porta accanto, dunque, quella che da oggi sarà ufficialmente la signora Messi (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

UNA DONNA SEMPLICE E RISERVATA – Antonella Roccuzzo, oggi 30 giugno, diventerà ufficialmente la signora Messi. La coppia si sposerà a Rosario, città in cui è nato il fuoriclasse argentino. Antonella, argentina ma di origini italiane, precisamente calabresi, pronuncerà il fatidico sì di fronte a 260 invitati. Discreta e mai sopra le righe, la 29enne Antonella ha fatto perdere la testa a Messi che al suo fianco ha deciso di vivere per sempre e costruire una famiglia. La coppia, infatti, nonostante la fama di lui, conduce una vita tranquilla, serena e soprattutto lontano dai paparazzi. Nessuno scandalo e nessuna indiscrezione bollente sulla vita privata di Antonella Roccuzzo che ha già reso padre Lionel Messi di Thiago e Mateo, che hanno rispettivamente 5 e 2 anni. Quella della Roccuzzo e di Messi, dunque, è una famiglia felice e innamorata che da oggi vivrà la propria favola in modo ufficiale (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

TUTTO SU ANTONELLA ROCCUZZO - Domani è il grande giorno per il fuoriclasse dell'Argentina e del Barcellona Lionel Messi che sposerà il suo grande amore, Antonella Roccuzzo. Il cinque volte Pallone d'Oro non ha bisogno di presentazioni. Scopriamo invece qualcosa in più sulla futura moglie. Antonella Roccuzzo, classe 1987 (30 anni), inizialmente ha studiato per diventare un dentista. Ma successivamente si è specializzata in comunicazione sociale. Nel novembre del 2016, attraverso Instagram, ha fatto sapere a tutti i suoi fan di aver firmato un contratto come modella con l'etichetta argentina Ricky Sarkany. Conosciuta in patria per essere la sosia di 'Pocahontas', Antonella Roccuzzo non vede l'ora di legarsi per sempre a Lionel Messi. L’argentino e la storica compagna si sposeranno nel City Centre Hotel e Casinò di Rosario, una struttura lussuosa ma ubicata in un quartiere malfamato dove gli omicidi sono all’ordine del giorno. A garantire la sicurezza degli invitati ci saranno 200 agenti. I due sono però già genitori di due bambini di 5 e 2 anni, Thiago e Mateo.

Intanto risuona ancora l'eco dello sgomento per l'assenza di Diego Armando Maradona alle nozze. Messi non ha invitato il suo mentore al grande evento lasciando tanta amarezza per questa decisione. Pesano le ultime dichiarazioni del El Pibe de Oro? Queste le parole su Messi in un'intervista recente: "Leo meritava una giornata di squalifica in più, lo dico con il cuore in mano. Sono contento come argentino e per Messi, e perché torniamo a credere nel sogno mondiale. Messi? Non è da aggredire, l'ho allenato un anno e mi è sembrato più un peluche che un giocatore di calcio". A pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca...

