CHICAGO FIRE 4/ Anticipazioni e diretta streaming 6 luglio e 29 giugno: Boden arrestato! Un complotto?

SERENA INCASTRA BODEN - Nelle prossime puntate di Chicago Fire 4, le tensioni inizieranno ad aumentare. Soprattutto per Boden, che si ritroverà incastrato da Serena. La donna gli ha chiesto in precedenza di aiutarla, ma si scoprirà che si è trattata solo di una scusa. In seguito, Serena chiederà infatti l'intervento della Polizia e riferirà di essere stata aggredita proprio dal Comandante della Caserma 51. Durante una festa ufficiale della Fire, Boden verrà infine arrestato. Chiaro che si tratti tutto di un complotto, come scoprirà in un secondo momento Severide, ma in questa situazione turbolenta sarà Patterson ad ottenere il maggior vantaggio. Verrà infatti scelto da Ridley per prendere il posto di Boden alla guida della Caserma e questo vorrà dire nuove regole per tutte le squadre. Gabriela invece inizia a manifestare una forte aggressività in base a quanto le è accaduto in precedenza. Per questo finirà per prendere a brutte parole un ragazzo, fra i presenti e curiosi che hanno assistito ad un intervento della Fire. A complicare il tutto sarà la presenza della stampa sul posto. [Aggiornamento a cura di Morgan K. Barraco]

LA SERIE IN STREAMING – Torna stasera su Italia Uno la serie televisiva Chicago Fire con la quarta stagione. Andranno in onda infatti gli episodi quattro, cinque e sei dai titoli Verrà il tuo momento, Matrimonio fatto in casa e 2112. Questi sono stati trasmessi in prima tv nel novembre del 2015 negli Stati Uniti d'America dalla rete televisiva NBC e successivamente nell'aprile del 2016 in Italia da Premium Action. Questo è però il primo passaggio televisivo in chiaro affidato a Italia 1. Il pubblico segue con grande attenzione questa serie, dimostrando ancora una volta grande attenzione per questo speciale spin off. Le nuove puntate della quarta stagione di Chicago Fire andranno in onda in prima tv su Italia 1, ma potremo seguirle anche in diretta streaming, grazie al portale di Mediaset, sui nostri dispositivi mobili cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

PATTERSON E SEVERID SUPERERANNO LE TENSIONI? – La caserma di Chicago Fire 4 riapre i battenti questa sera, su Italia 1, con tre episodi assolutamente imperdibili e che promettono emozioni ai fans di una delle serie tv più amate degli ultimi anni. S’intitolano Verrà il tuo momento, Matrimonio fatto in casa e “2112”. Nel primo episodio, Dawson è ricoverata in ospedale con la squadra in ansia per le sue condizioni. Nel secondo, invece, una dimora sistemata per la celebrazione di un matrimonio, brucia mentre nell’ultimo Patterson e Severide saranno alle prese con forti momenti di tensioni. Tre episodi che terranno con il fiato sospeso il pubblico di Italia 1 che, nonostante il caldo, è pronto a seguire le avventure calde della squadra di Chicago Fire. I fans, infatti, oltre a voler scoprire se Dawson ce la farà, sono curiosi di capire come Patterson e Severide supereranno le tensioni (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

LA VITA DI GABRIELA SUL FILO DEL RASOIO, CE LA FARÀ? - Gli eroici vigili del fuoco di Chicago Fire 4 tornano questa sera, giovedì 29 giugno 2017, su Italia 1 alle 21.15 con tre nuovi episodi. Il primo di questi è il quarto della stagione, intitolato “Verrà il tuo momento”. Gabriela è in pericolo di vita e viene portata all’ospedale d’urgenza priva di sensi. La situazione è molto grave: ce la faranno lei e il bambino? Gabriela sembrava aver finalmente raggiunto la felicità con Casey e l’inaspettato arrivo del loro bimbo. La donna verrà sottoposta a una delicata operazione per salvare la sua vita e quella del bambino. Un momento difficile che metterà alla prova tutta la Caserma 51, già sconvolta dalla sospensione del comandante Boden. Nel frattempo si continuerà a indagare per trovare i fascicoli scomparsi sul caso Maddox.

NOZZE IN CASERMA - Il secondo episodio di Chicago Fire 4 che vedremo in onda questa sera, giovedì 29 giugno 2017, su Italia 1 è il quinto di questa stagione e s’intitola “Matrimonio fatto in casa!. In questo episodio vedremo Brett e Dawson decidere di ospitare una cerimonia di nozze in caserma, mandando su tutte le furie il comandante Riddle. Non mancherà però la tensione, con i piani alti che vogliono cacciare il comandante Boden mentre la squadra 3 resta in bilico per via degli scontri tra il capitano Patterson e il tenente Severide, che fatica ad accettare il nuovo ruolo di sottoposto.

SEVERIDE E PATTERSON AI FERRI CORTI - Il sesto episodio di Chicago Fire 4 è l’ultimo che vedremo stasera, giovedì 28 giugno 2017, su Italia Uno in prima serata. In questo nuovo capitolo della serie tv che racconta le avventure dei vigili del fuoco di Chicago vedremo esplodere i contrasti tra Severide e Patterson. Severide continua infatti ad avere problemi col capitano, che vorrebbe farlo trasferire. Nel frattempo la nuova vicina di Boden chiederà al vigile del fuoco di aiutarla: essere gentile con la vicina lo metterà però in una brutta situazione che potrebbe avere dirette conseguenze anche sulla sua carriera. Cruz riceverà invece una sorpresa dal suo passato: si tratta di Freddie, conoscente di suo fratello e appartenente a una gang, che si presenterà alla sua porta per riscuotere un favore.

