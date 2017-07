GERONIMO / Diretta streaming del film con Gene Hackman in onda su La7 (oggi, 29 giugno 2017)

Geronimo

GERONIMO, IL FILM IN ONDA SU LA7: La pellicola del 1993 è stata diretta da Walter Hill noto soprattutto per aver diretto nel 1978 Driver l'imprevedibile. Anche il soggetto e la sceneggiatura sono opera di un grandissimo artista e cioè quel John Milius regista di capolavori come Dilinger o Addio al re. Nel cast della pellicola troviamo attori importanti come Robert Duvall e Gene Hackman oltre a un giovanissimo ventitreenne Matt Damon.

Geronimo è un film di genere drammatica che è stata diretta da Walter Hill con il soggetto e la sceneggiatura scritti da John Milius mentre la distribuzione in Italia è stata gestita dalla Columbia Tri Star. Il montaggio del film è stato realizzato da una collaborazione tra Donn Aron, Carmel Davies e Freeman A. Davies con le musiche della colonna sonora che sono state composte da Ry Cooder e con la scenografia che è stata ideata da Joe Alves, Scott Ritenour e Richard C. Goddard. La pellicola è stata prodotta in USA nel 1993 con la durata di 115 minuti. Il film Geronimo ha incassato circa 18 milioni di dollari a fronte di un budget di produzione di 35 milioni. Tuttavia si è aggiudicato una nomination agli Oscar come miglior sonoro. La versione in DVD è stata distribuita dalla Sony Pictures e nel nostro Paese abbiamo dovuto attendere fino al 2001. Tra i doppiatori della versione italiana troviamo Antonio Sanna, Renato Mori, Cesare Barbetti, Michele Gammino, Riccardo Rossi e Stefano Mondini.

Geronimo è una pellicola di genere drammatica dal titolo in lingua originale Geronimo: An American Legend ed è stata prodotta negli Stati Uniti nel 1993 e diretta a Walter Hill mentre nel cast sono presenti gli Jason Patric, Gene Hackman, Robert Duvall, Wes Studi, Matt Damon, Rodney A. Grant, Kevin Tighe e Steve Reevis. La pellicola è stata girata in diverse città dello Utah, dell'Arizona e della California come Moab e Tucson. Negli Stati Uniti il film è stato distribuito nei cinema nel dicembre del 1993. In Italia e nel resto del mondo è approdato l'anno successivo non riuscendo ad ottenere un grande successo di pubblico.

GERONIMO - LA TRAMA: Stati Uniti, 1885. Charles Gatewood, un tenente americano precedentemente ufficiale sudista, ottiene l'incarico di proteggere gli indiani Chirikahua, guidati dal loro capi Geronimo per cui Gatewood prova una profonda stima. I Chirikahua devono raggiungere un campo militare. Gatewood li proteggerà durante il tragitto. Tra Geronimo e Gatewood, che lungo il viaggio sono costretti a neutralizzare diversi attacchi dei texani, nasce una bella amicizia. Purtroppo la tregua tra gli americani e gli indiani volge al termine quando uno stregone indiano viene ucciso. Geronimo fugge verso il Messico e compie una vera e propria strage di coloni americani.

Nel frattempo Gatewood ed il suo assistente vengono messi in quarantena da Nelson Miles. Quest'ultimo, inoltre, invia 5mila soldati ad abbattere un gruppo di indiani apache formato da uomini, donne e bambini che però riescono a scappare e mettersi in salvo. In evidente difficoltà nell'assolvimento del suo incarico, Nelson Miles decide di chiedere l'aiuto di Gatewood e di Al Sieber per trovare Geronimo, offrendogli una resa. Al Sieber viene presto ucciso in uno scontro a fuoco ma Gatewood riesce a convincere Geronimo a costituirsi ed arrendersi. Dopo due anni di permanenza in Florida l'indiano verrà liberato. I coloni americani, una volta imprigionato il grande capo indiano però, non mantengono la parola data, trattenendolo fino alla sua morte.

