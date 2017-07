GIANLUCA VACCHI E GIORGIA GABRIELE/ Si sono lasciati: lui si consola ballando nel nuovo video di J Balvin

Gianluca Vacchi e Giorgia Gabriele

Gianluca Vacchi e Giorgia Gabriele si sono lasciati! Due addii per l'imprenditore che perde anche il suo braccio destro Mirko Scarcella

L’IMPRENDITORE SI CONSOLA BALLANDO NEL VIDEO DI J BALVIN - La storia tra Gianluca Vacchi e Giorgia Gabriele è naufragata ma anche senza di lei l’imprenditore guru dei social non smetterà di ballare e probabilmente si consolerà proprio così, dedicandosi a una delle sue grande passioni. In queste ore Vacchi ha condiviso sul suo profilo Instagram un framemnto del nuovo video di J Balvin feat. Willy William. In “Mi gente” vediamo Gianluca Vacchi apparire tra tante stoffe colorate e fare quello che fanno anche gli altri protagonisti del videoclip: muoversi a tempo di musica. L’imprenditore sfoggia le sue mosse più celebri e nella seconda parte del video lo vediamo tornare protagonista in una festa in discoteca, dove si divide tra il banco del deejay e la pista, sempre con il suo inconfondibile stile. Sul suo profilo Instagram, Gianluca ha presentato così il video: “Mi Gente is ready. The new official video! The most Enjoyful and colorful video of the world”. Clicca qui per vedere il post che ha collezionato quasi 300mila visualizzazioni in una manciata d’ore.

GIANLUCA VACCHI E GIORGIA GABRIELE SI SONO LASCIATI: LA FIGLIOCCIA GINEVRA NUOVA PARTENER DI BALLO? – La notizia della rottura tra Gianluca Vacchi e Giorgia Gabriele ha mandato in panico i follower di Mr Enjoy che sognavano di vivere una nuova estate in compagnia dei suoi immancabile balletti. Giorgia, infatti, è sempre stata la partner perfetta di Gianlcua e, insieme, hanno dato vita a filmati capaci di raccogliere migliaia di like. Con chi ballerà, ora, Gianluca Vacchi? A prendere il posto di Giorgia Gabriele nelle coreografie di Vacchi potrebbe essere la sua figlioccia Ginevra con la quale tira sempre fuori il suo lato più tenero. L’imprenditore, infatti, ha cominciato a mostrare sui social alcune foto di Ginevra, diventata ormai una piccola donna. Bella e in perfetta forma, sarà lei la nuova partner danzante di Gianluca Vacchi? I fans attendono con ansia di scoprirlo sperando che Mr Wnjoy non diventi un solista (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

QUANDO SI PARLAVA DI NOZZE - Gianluca Vacchi, attraverso le pagine di Diva e Donna, fece dichiarazioni importanti verso l'ormai ex compagna Giorgia Gabriele. Questo uno stralcio dell'intervista: "Ci sentiamo già come marito e moglie. Conviviamo e condividiamo tutto. Certo, se arriveranno dei bambini magari le cose cambieranno". Mentre Giorgia Gabriele dichiarava: “Spero solo che non sia "pazzo" come il padre! Mi piacerebbe che come lui fosse divertente e sapesse godere del bello della vita. Noi ci divertiamo e amiamo molto quello che facciamo. Mi ha colpito subito per il grandissimo rispetto che ha per le donne. Sicuramente anche per la sua vena divertente e creativa che ha fatto breccia nel mio cuore". Parole che stonano con l'amara realtà di oggi. Tra Gianluca Vacchi e Giorgia Gabriele tutto è finito, un epilogo davvero amaro.

DOPPIO ADDIO PER GIANLUCA VACCHI - Periodo non positivo per Gianluca Vacchi. Colui che ha spopolato il web con i suoi balletti in rete la scorsa estate, secondo Novella 2000, sarebbe stato lasciato dalla fidanzata Giorgia Gabriele. La modella 31enne avrebbe scelto di camminare per conto suo anche grazie al successo che sta riscuotendo il suo il suo brand di moda Wandering. Per Vacchi le brutte notizie non sarebbero finite. Sempre secondo Novella 2000, Gianluca Vacchi sarebbe stato abbandonato anche dal suo braccio destro Mirko Scarcella. Mirko è il giovane imprenditore che ha portato alsuccesso mediatico di Vacchi. Per quasi cinque anni lo ha seguito anche per i suoi profili social, da Instagram e Facebook, portandolo a diventare una star internazionale.

Vacchi conta più di 10 milioni di follower. L'addio di Scarcella, esperto di comunicazione, peserà molto per Vacchi. Due addii davvero pesanti per lui, la Gabriele e Scarcella erano due pilastri. Ricordiamo che Gianluca Vacchi è grande amico dell'attaccante del Cagliari Marco Borriello. L'anno scorso si scatenavano spesso insieme nei video postati sui social. Amici strettissimi, nell'ambiente si vocifera che Gianluca Vacchi abbia fatto molti regali a Marco Borriello, tra cui una villa ad Ibiza. Magari il bomber del Cagliari riuscirà a risollevare il morale del carissimo amico.

