INUMANI/ Anticipazioni e video trailer: a settembre la serie tv ispirata alla famiglia Reale di Freccia Nera

Inumani

INUMANI, ANTICIPAZIONI E TRAILER

A SETTEMBRE LA SERIE TV ISPIRATA ALLA FAMIGLIA REALE DI FRECCIA NERA - È stato rilasciato il primo trailer ufficiale di Inumani, la serie tv in uscita il 29 settembre che narra le vicende della Famiglia Reale dei fumetti della Marvel Comics. Il video, pubblicato da Marvel Studios e Abc, è stato diramato in rete a pochi giorni dal teaser e da un leaked trailer, rilasciati qualche tempo fa sugli stessi canali. La nuova serie tv si concentrerà quindi sul mondo degli Inumani, con un focus su Freccia Nera (interpretato da Anson Mount) e su tutti i membri della sua Famiglia Reale. Secondo i primi spoiler rilasciati nelle ultime ore, la serie tv avrà inizio con lo scontro tra Freccia Nera e suo fratello Maximus (Iwan Rheon), una disputa molto accesa che costringerà il protagonista a partire alla volta del pianeta Terra.

Inumani (titolo originale Marvel's Inhumans), come già anticipato debutterà il prossimo 29 settembre su ABC, mentre i primi due episodi saranno proiettati in anteprima già il primo settembre nei cinema I Max. La serie è prodotta da Scott Buck, che riveste il ruolo anche di sceneggiatore e showrunner. Buck, molto noto al pubblico, vanta una filmografia molto ampia: i più attenti, infatti, lo ricorderanno come showrunner di capolavori come Iron First, ma anche in Dexter e Six Feet Under. Oltre al già noto protagonista, nel cast ci saranno anche Eme Ikwukor, Serinda Swan, Iwan Rheon e Mike Moh, quest'ultimo noto al mondo cinematografico per i suoi ruoli in School Dance nel 2014 e Rob-B-Hood (2006).

© Riproduzione Riservata.