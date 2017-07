Le fate ignoranti/ Il film con Stefano Accorsi in onda su Iris: il regista Ferzan Ozpetek

Le fate ignoranti

LE FATE IGNORANTI, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 29 GIUGNO 2017: IL REGISTA FERZAN OZPETEK - Su Iris va in onda il film Le fate ignoranti del 2001 diretto da Ferzan Ozpetek. Nato in Turchia ad Istanbul nel 1959 è esploso in patria con Il bagno turco e Harem Suare tra il 1997 e il 1999 coprodotti con l'Italia. Il suo vero debutto italiano è proprio Le fate ignoranti. L'abbiamo visto poi in altri film importanti come Saturno contro del 2007, Mine vaganti del 2010. Quest'anno abbiamo visto al cinema il suo ultimo lavoro e cioè Rosso Istanbul. Sicuramente il film Le fate ignoranti rimane il suo più grande capolavoro con uan regia sopraffina e soprattutto in una Roma che è diventata casa sua, la Garbatella. Proprio il quartiere sarà poi protagonista di tanti altri film del regista turco. (agg. di Matteo Fantozzi)

LE FATE IGNORANTI, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 29 GIUGNO 2017: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Tra i film proposti dalla prima serata di oggi c'è anche Le fate ignoranti che vedremo a partire dalle ore 20.55 su Iris. La pellicola del 2001 è stata diretta dal regista turco Ferzan Ozpetek e vede nel cast Margherita Buy, Stefano Accorsi, Gabriel Garko, Serra Yilmaz e molti altri attori di livello. Sicuramente questo è un film che ha fatto epoca perché per la prima volta al cinema in Italia si è parlato così liberamente dell'omosessualità, dando anche un segnale di apertura verso una tematica che all'inizio del nuovo millennio era purtroppo ancora un tabù. Alla regia poi c'è un maestro e possiamo accorgercene già dal trailer, clicca qui per guardare il video. Su Iris va in onda Le fate ignoranti e potremo anche seguirlo in diretta streaming, grazie al portale di Mediaset, sui nostri dispositivi mobili cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

LE FATE IGNORANTI, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 29 GIUGNO 2017: CURIOSITA' - Le fate ignoranti, è il film che verrà trasmesso su La7 oggi, 29 giugno 2017. I due attori protagonisti, Margherita Buy e Stefano Accorsi, si sono aggiudicati due riconoscimenti ai Nastri d'argento per la loro interpretazione. Per quanto riguarda la colonna sonora, sono stati utilizzati diversi brani contemporanei, latini e turchi degli anni 80. Nel luglio del 2000 Le fate ignoranti è stato riconosciuta come pellicola d'interesse culturale dal Ministero per i beni e le attività culturali. In totale Le fate ignoranti ha vinto quattro Nastri d'Argento, quattro Ciak d'oro e tre Globo d'oro più diverse nomination. Nella pellicola potrete ammirare anche un Gabriel Garko trentenne e pronto a lanciare la sua carriera da attore. Sarà suo il ruolo del giovane Ernesto, uno dei personaggi che formeranno la "famiglia" di omosessuali con cui Michele divide la sua vita in una mansarda. L'attore è noto soprattutto per la sua partecipazione alle emozionanti fiction Mediaset come Il Bello delle Donne o L'Onore e Il Rispetto il cui finale è andato in onda proprio nelle scorse settimane.

LE FATE IGNORANTI, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 29 GIUGNO 2017: IL CAST - Le fate ignoranti, il film in onda su Iris oggi, giovedì 29 giugno 2017 alle ore 20.55. Una pellicola drammatica del 2001 che è stata diretta da Ferzan Özpetek ed interpretata da Margherita Buy, Stefano Accorsi, Serra Yilmaz, Gabriel Garko, Erika Blanc, Filippo Nigro, Koray Candemir e Lucrezia Valia. Il film è stato distribuito nei cinema nel marzo del 2001 ed è stata una delle pellicola di maggior successo del 2001. In questa pellicola il regista italo turco è ritornato a trattare il delicato tema dell'omossessualità, contornato da altri aspetti come la solitudine ed il lutto provocato dalla scomparsa di persone care. Ma ecco la trama delf ilm nel dettaglio.

LE FATE IGNORANTI, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 29 GIUGNO 2017: LA TRAMA - Antonia e Massimo, una coppia di professionisti ormai trentenni, vivono il loro matrimonio con estrema serenità. Il loro legame, seppur vittima di una consolidata routine, sembra inossidabile e quasi perfetto. L'unica fonte di disturbo è rappresentata dal difficile rapporto tra Antonia e sua madre. Il loro sogno d'amore si infrange improvvisamente a causa di un incidente in cui Massimo perde la vita. Antonia sprofonda in un terribile stato di rassegnazione che acuisce il difficile legame con sua madre, anche lei vedova da diversi anni.

Dopo varie settimane la donna decide di darsi forza e si reca presso l'ufficio di Massimo per ritirare un quadro sul quale è incisa una dedica. Antonia inizia a sospettare la presenza di un'amante del quale lei non conosceva l'esistenza. Ma ciò che le sue ricerche la porteranno a scoprire sconvolgerà la donna. Antonio viveva infatti una vita completamente parallela a quella di uomo sposato. L'uomo aveva da tempo intrapreso una relazione con Michele, un commerciate del posto.

Antonia entra così in contatto con la folta comunità di omosessuali a cui Michele apparteneva, tutta stipata all'interno di un appartamento situato nel famoso quartiere romano dell'Ostiense. L'incontro con questa nuova realtà aiuta Antonia a superare il lutto ed a maturare profondamente, infrangendo tutti i suoi schemi borghesi che negli anni si era costruita. In alcuni momenti, il rapporto con Michele sembrerà trasformarsi in qualcosa di più. Al termine del suo viaggio di rinascita Antonia sarà una donna del tutto nuova ed aperta ad una visione rinnovata della sua esistenza.

