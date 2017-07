Lady Diana/ Nuovi retroscena: "Registrava le sue confessioni con un microfono nascosto sotto i cuscini"

Lady Diana, nuovi retroscena (LaPresse)

Lady Diana, spuntano nuovi retroscena sulla vita della principessa nel libro di Andrew Morton

NUOVI RETROSCENA SULLA VITA DI LADY DIANA - Esce oggi in Italia il libro Diana. La vera storia dalle sue parole. Andrew Morton porta in libreria per BUR-Rizzoli l’edizione integrale delle memorie e delle registrazioni finora rimaste segrete della principessa Diana e anticipa i retroscena a Grazia, magazine diretto da Silvia Grilli. Questi alcuni passaggi dell'intervista rilasciata a Grazia: "La principessa registrava le sue parole in condizioni difficili: il più delle volte, doveva nascondere il microfono sotto i cuscini della poltrona su cui sedeva, per timore che qualcuno entrasse e la sorprendesse nel cuore delle sue confessioni. La principessa è stata l’architetto del cambiamento nella monarchia britannica. Diana ha mostrato che una nuova strada non solo era possibile, ma necessaria. Servivano più calore, più sentimenti, più realtà e meno finzione, più persone e meno personaggi.

E i figli William e Harry ne sono la testimonianza e l’eredità migliore. Riguardo Charles: "Ha trascorso tutta la sua esistenza a prepararsi per essere re Carlo III. Ma il suo, se mai ci sarà, sarà un breve interregno". Secondo il biografo Diana avrebbe approvato senza alcun dubbio la scelta di William di sposare Kate Middleton: "Oh sì, le due donne sarebbero subito diventate alleate! Kate può contare su ciò che Diana non ha avuto mai: l’appoggio e l’amore del marito. William e Kate sono una coppia, si supportano l’un l’altro, sono complici e innamorati. Sono ciò che Charles e Diana non sono mai stati".

© Riproduzione Riservata.