MAI DIRE MAI / Diretta streaming e trailer del film con Sean Connery e Kim Basinger (oggi, 29 giugno)

Mai dire mai

MAI DIRE MAI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 29 GIUGNO 2017: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Va in onda in prima serata il film Mai dire Mai film del 1983 diretto da Irvin Kershner. Nel cast troviamo tornare come agente speciale Sean Connery che interpreta il famoso agente James Bond dodici anni l'ultima interpretazione nel film Agente 007 - Una cascata di diamanti. Inoltre il film è il remake non ufficiale Agente 007 - Thunderball. Nel cast oltre a Sean Connery troviamo Max von Sydow, Kim Basinger, Rowan Atkinson e Valerie Leone tra gli altri. Film sicuramente di alto livello nonostante l'idea di sganciarsi dai film ufficiali della serie in questione. Sarà interessante rivedere ancora una volta protagonista Sean Connery. Potremo guardare Mai dire mai su Rai Movie a partire dalle ore 21.20 e in diretta streaming, grazie a Rai Play, sui nostri dispositivi mobili come pc, tablet e smartphone cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

MAI DIRE MAI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 29 GIUGNO 2017: CURIOSITA' - Mai dire mai, è il film che andrà in onda su Rai Movie oggi, giovedì 29 giugno 2017. Tra le curiosità della pellicola possiamo annoverare il fatto che il protagonista sia proprio Sean Connery che aveva già interpretato l'Agente 007 in ben 6 pellicole del franchise ufficiale, fra il 1962 e il 1971. 12 anni dopo la sua ultima interpretazione Connery è tornato a vestire, per quest'unica occasione, i panni di James Bond. Nonostante la sua presenza questo non è un film ufficiale della saga di 007 visto che non è parte della saga dell'agente prodotta dalla EON Productions di Albert R. "Cubby" Broccoli e dalla United Artists. Sembra proprio che per colpa di questo film, Connery e Broccoli siano arrivati allo scontro e che questo abbia segnato la fine della loro collaborazione. Il titolo della pellicola è proprio un ironico riferimento a Connery, che già nel 1969, dopo 5 film, aveva abbandonato il personaggio di Bond, per poi tornare ad interpretarlo nel 1971 nel film Agente 007 - Una cascata di diamanti. Dopo quest'occasione Connery aveva dato di nuovo l'addio, apparentemente, definito, alla spia britannica.

MAI DIRE MAI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 29 GIUGNO 2017: IL CAST - Mai dire mai, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 29 giugno 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere spionaggio che è stata diretta nel 1983 da Irvin Kershner (L'Impero colpisce ancora, Robocop 2, Una splendida canaglia) ed interpretata da Sean Connery (The untouchables - Gli intoccabili, Indiana Jones e l'ultima crociata, Agente 007 - Licenza di uccidere), Kim Basinger (9 settimane e mezzo, Batman, L.A. Confidential) e Barbara Carrera (Una magnum per McQuade, Condorman, L'isola del Dr. Moreau). Mai dire mai è il remake non ufficiale del film Agente 007 - Operazione Tuono. Questo film non viene considerato parte del franchise ufficiale dei film di James Bond, tutti prodotti dalla EON Prductions. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MAI DIRE MAI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 29 GIUGNO 2017: LA TRAMA - Dopo avere fallito una missione simulata di addestramento, l'agente segreto britannico James Bond (Sean Connery) viene mandato in una clinica per rimettersi in forma. Intanto l'organizzazione terroristica Spectre sta cercando di mettere le mani su due testate nucleari conservate al Pentagono. A tal fine l'agente Fatima Blush (Barbara Carrera) induce l'agente di sicurezza Jack Petrescu (Gavan O'Herlihy) a diventare eroinomane per poterlo controllare. Questi viene però ricoverato nella stessa clinica di Bond, con l'agente Blush nel ruolo di sua infermiera personale. Nella clinica Bond ha occasione di capire che qualcosa non va, ma quando l'agente Blush lo scopre tenta di ucciderlo. Parte della clinica viene distrutta, ma Bond riesce a sfuggire all'attentato.

Nel frattempo una base degli Stati Uniti stanno per essere testate due finte bombe atomiche telecomandate. Con l'aiuto dell'Agente Blush e di Jack Petrescu, sotto il suo controllo, la Spectre riesce a sostituire le fine testate di prova con vere bombe atomiche, di cui prende il controllo. La Spectre chiede alle Nazioni Unite ben 25 miliardi di dollari per non far esplodere le testate, ma M (Edward Fox), direttore dell'intelligence britannica, reintegra in servizio Bond, già coinvolto, e gli affida la missione di sventare i piani della Spectre. Quest'ultimo dovrà trovare la nave di appoggio della Spectre da cui vengono comandate le bombe prima dello scadere dell'ultimatum della Spectre e riuscire a rendere inoffensivi gli ordigni.

