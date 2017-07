Matrimonio Lionel Messi / Domani sposa Antonella Roccuzzo: location, ospiti e orario. Grande festa in patria

Matrimonio Leo Messi

MATRIMONIO LEO MESSI, DOMANI SPOSA ANTONELLA ROCCUZZO: UNA GRANDE FESTA PER LA PULCE – Il giorno tanto atteso sta per arrivare. Domani, venerdì 30 giugno, Lionel Messi convolerà a giuste nozze con la compagna Antonella Roccuzzo. Sono 250 gli invitati tra parenti e amici. Tantissimi i volti noti del mondo del calcio che parteciperanno al grande e grosso matrimonio del campione argentino. Per regalare alla compagna un giorno indimenticabile, il fuoriclasse del Barcellona non ha badato a spese tra la location e un menù internazionale che accontenterà tutti i palati. I festeggiamenti, però, sono iniziati lo scorso 24 giugno quando Lionel Messi ha compiuto 30 anni. Il grande giorno della Pulce e di Antonella Roccuzzo sarà, dunque, un giorno indimenticabili per tutti gli invitati. I media argentini sono pronti a raccontare e a svelare tutti i dettagli delle nozze (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

MATRIMONIO LEO MESSI, DOMANI SPOSA ANTONELLA ROCCUZZO: L’ARGENTINA CELEBRA LA PULCE – Domani, venerdì 30 giugno, l’Argentina è pronta a celebrare l’amore di Lionel Messi e Antonella Roccuzzo. La Pulce, infatti, pronuncerà il fatidico sì nella sua terra dove gli argentini sono pronti a riservagli tutti gli onori che merita. Il campione, nonostante non sia riuscito ancora a celebrare alla sua Nazionale i premi che meriterebbe, è uno dei calciatori più amati dai suoi connazionali. Quello tra Messi e la compagna sarà comunque un matrimonio intimo e non sopra le righe. Negli anni, infatti, Lionel Messi ha dimostrato di non gradire affatto la trappa attenzione dei media nei suoi confronti che, tuttavia, seguiranno da vicino l’evento. Sarà un matrimonio organizzato nei minimi dettagli e i tifosi del campione del Barcellona sperano di poter ammirare gli sposi durante l’arrivo in chiesa. Lionel Messi e Antonella Roccuzzo, dunque, sceglieranno di condividere il loro giorno più bello con i tifosi oltre che con amici e parenti? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

MATRIMONIO LEO MESSI, DOMANI SPOSA ANTONELLA ROCCUZZO: LOCATION, OSPITI E ORARIO - Le nozze di Lionel Messi con Antonella Roccuzzo, la sua fidanzata di sempre, sono il matrimonio dell’anno in Argentina e si terranno domani proprio nel quartiere dove il miglior giocatore del mondo è nato e cresciuto. L’appuntamento è quindi per venerdì 30 giugno alle 7 di sera, ora locale. La cerimonia si svolgerà all’Hotel City Center Casino di Rosario, un complesso di lusso dove l’evento si terrà “integralmente”, come riportato nel comunicato divulgato da 6 Pointer, agenzia di comunicazione che si sta occupando dell’evento per conto degli sposi, come riporta El Comercio. All’Hotel City Center Casino si terrà quindi sia la cerimonia civile che la festa. All’interno del complesso alloggeranno anche i 260 invitati, tra i quali ci sono compagni ed ex compagni di Messi, amici e familiari degli sposi. Confermate le presenze di Shakira e Gerard Piqué, Iván Rakitic, Sergio Busquets, Luis Suárez, Neymar, Rafinha y Javier Mascherano. Non ci sarà invece Andrés Iniesta, che sta per diventare padre.

MATRIMONIO LEO MESSI, DOMANI SPOSA ANTONELLA ROCCUZZO: DIEGO ARMANDO MARADONA GRANDE ASSENTE - Domani, venerdì 30 giugno 2017, Leo Messi sposerà Antonella Roccuzzo. Quale la località scelta per il grande evento? Rosario, sua città Natale che dista circa 300 km da Buenos Aires. Quanti gli invitati al matrimonio? Ben 260! Tra gli altri, anche molti nomi di ex compagni di squadra e nomi famosi: Angel Di Maria, Sergio Aguero, Ezequiel Lavezzi, Cesc Fabregas, Ronaldinho, Deco e Xavi Hernandez, tra i primi trapelati dagli organizzatori delle nozze che saranno meno blindate del previsto. Il matrimonio verrà svolto con rito civile e, le testate accreditate saranno centocinquanta. Sicuramente, a differenza di altri, la coppia si concederà ai click dei fotografi che all'impazzata immortaleranno l'evento. Nel frattempo, condiviso su Twitter è apparso l'abbondantissimo menù, considerato già un vero "percorso culinario" più che un semplice ricevimento. Ci saranno infatti, numerosi pasti particolari e moltissime pietanze tipiche argentine. Tra le tante specialità, gli invitati potranno gustare: spianata, salame al aji (piccante), il lomito alle erbe (carne di vitella), il prosciutto crudo "Reserva Oro" al giro di formaggi passando per i "sorrentinos" (i tradizionali ravioli argentini), il chop suey di pollo (l'insalatona di carne con le verdure in umido), le empanadas di carne e di pesce, mezzelune ripiene, zuppa di cazuelas e diverse tipologie di salsicce (famose per chi ama e conosce l'asado). Ci sarà anche la "Sushi station" per chi preferisce il pesce ed è un amante della cucina giapponese, tanto di moda tra i “Vip”.

Nel frattempo, sono trapelate le prime indiscrezioni e pare che, Leo non abbia invitato Diego Armando Maradona, grande assente nella lista degli invitati. Tra i due pare non ci siamo stati problemi ma, nella lunga lista dei 260 invitati, del Pibe non vi è alcuna traccia. Messi infatti, da anni è considerato l'erede numero uno di Maradona, per talento e tecnica di gioco in campo. Il Pibe, tra le altre cose, è ricordato per avere portato Messi al Mondiale del 2010.

