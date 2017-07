Mariana Rodriguez e Simone Susinna (Novella 2000)

Mariana Rodriguez e Simone Susinna stanno insieme! "Ci stiamo frequentando da due settimane"

NUOVO AMORE TRA MODELLI... - Mariana Rodriguez e Simone Susinna, in questa torrida estate sembra che stia nascendo un nuovo amore. Novella 2000 li ha fotografati insieme a Portofino. La modella 24enne e il collega 26enne passeggiano per le rinomate stradine liguri a distanza ravvicinata. Intervistata subito dopo essere stata intercettata dai paparazzi, Mariana Rodriguez ha confermato questo flirt e parlato di questo nuovo rapporto: "Ci stiamo frequentando da due settimane circa e sto benissimo. Simone è speciale. Simone lo conosco da tempo ma solo ora l'ho scoperto. Non è solo bello. È gentile e super romantico, mi riempie di attenzioni, mi fa sentire come una regina e questo mi fa impazzire". La frequentazione tra Mariana e Simone sarebbe cominciata poco meno di un mese fa a Milano, dove entrambi lavorano e vivono. Tra Portofino e Capri si sono ritrovati in vacanza insieme.

E proprio in queste località sarebbe scoccata la scintilla fatale. Mariana Rodriguez e Simone Susinna sembrano 'molto presi'. La bella venezuelana, ex concorrente di Pechino Express e del GF Vip, da un mese ha detto addio al fidanzato. Poco tempo dopo è arrivato nella sua vita l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi 12 e tutto sembra davvero cambiato. Vedremo come si svilupperà la storia e se i due alimenteranno sempre di più la fiamma dell'amore. Le premesse sembrano buone.

© Riproduzione Riservata.