Matrimonio a Temptation Island 2017/ La foto della Mennoia anticipa il colpo di scena: la coppia fortunata è..

Matrimonio a Temptation Island 2017, la foto di Raffaella Mennoia anticipa il colpo di scena: qual è la coppia fortunata?

MATRIMONIO A TEMPTATION ISLAND 2017? ECCO DI CHI... - Tutti i fan di Temptation Island stanno per ricevere un'incredibile notizia sull'edizione iniziata da poco: tra le sei coppi che hanno deciso di mettersi alla prova, una convolerà a nozze nell'ultima puntata! È questo quello che traspare da una foto pubblicata alcune ore fa da Raffaella Mennoia su Instagram: la nota autrice tv, caporedattrice di Uomini e Donne, ha postato uno scatto (clicca qui per vederlo) che vede due sedie e un arco addobbato con fiori e tende in una location che sembra proprio essere quella del resort in cui si svolgono le riprese di Temptation Island. Il tutto è commentato dalla Mennoia con un "Matrimonio" con tanto di cuoricino rosso, che conferma che la scena è stata creata proprio per celebrare il lieto evento. Ma cosa ci dice che si tratti proprio di una coppia di Temptation Island? A darcene un indizio fondamentale è ul like lasciato proprio da Raffaella al commento di una fan che ipotizza che possa trattarsi della celebrazione delle nozze di una delle coppie del reality di quest'anno.

Un gesto insomma che sembra confermare i sospetti; ma quale delle sei coppie si sposerà, probabilmente, nell'ultima puntata? Partiamo con l'escludere Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo: il loro amore è ancora molto acerbo, i due sono giovanizzimi e dalle anticipazioni pare lasceranno il villaggio la prossima puntata; Sembra difficile possa trattarsi di Francesco e Selvaggia, viste le tante incomprensioni nella coppia così come è difficile per Francesca e Ruben, che sembrano invece vicini alla rottura. Improbabile ancora si tratti di Valeria e Alessio, soprattutto dopo le dichiarazioni fatte da quest'ultimo, mentre più probabile si tratti di Nicola e Sara e ancor di più di Veronica e Antonio. Ma per notizie più certe dovremo attendere di vedere cosa accadrà nelle prossime puntate.

