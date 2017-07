OROSCOPO / Paolo Fox e Branko, oggi 29 Giugno: le previsioni per i segni di aria e di acqua

Paolo Fox e il suo oroscopo del giorno - La Presse

PAOLO FOX E BRANKO, COSA PREVEDONO LE STELLE PER OGGI 29 GIUGNO?

I SEGNI DI ARIA - Quali sono le previsioni di oggi, 29 giugno, dell’oroscopo di Branko per i segni di Aria? Per i Gemelli la Luna non è proprio positiva, ma fortunatamente Giove vi aiuta. L'influenza della Luna non vi aiuta nel fisico e nei rapporti con la famiglia. Venere è neutrale nei vostri confronti, aspettate pure e qualcosa arriverà di certo. Domani mattina la Luna crescerà in Bilancia, potrebbe essere il primo passo verso il cambiamento. Il segno della Bilancia sarà un po' inquieto durante questo fine settimana di Giugno; non date troppa importanza alle sensazioni negative che vi susciterà dall'aspetto tra Sole mercurio e Marte, nonostante sia un po' faticoso per il fisico e la mente. Cercate di prendervi una pausa, preparatevi nei rapporti interpersonali alla Luna nel segno di domani. Nascerà accanto a Giove, alla fine l'avrete vinta voi. Gli amici dell'Acquario devono seguire un solo sogno: rendere più intenso l'amore di sempre. Venere in Toro disturba proprio questo amore, ma tutto il resto è tranquillo. Fermerete qualcuno che è arrivato da poco nella vostra vita, ma se nessuno si è presentato ancora, è probabile che sia anche a causa vostra. Se non è ancora successo nulla, tenetevi pronti in questo fine settimana di fine Giugno: qualcosa dovrà pur arrivare.

I SEGNI DI ACQUA - L’oroscopo di Branko si conclude, come di consueto con i segni d’acqua. Per il Cancro è un giorno bellissimo, grazie alla Luna in terza casa in aspetto con Mercurio che vi porta soldi, con Marte che privilegia gli incontri, in transito con Venere che promette un incontro amoroso importante, passionale che potrebbe cambiare le cose. Lo Scorpione ha una situazione astrale ottima per le nuove iniziative professionali, finanziarie e sociali. Situazione ideale per cercare nuovi soci, perfetto per l'autunno che vi aspetta, avrete successo. Mettete tutto a posto prima del 20 Luglio. Buone opportunità anche per le nuove occasioni amorose grazie a Venere. Per il segno dei Pesci c'è un po' di pressione, soprattutto i genitori Pesci a causa dei figli. Avete la Luna in opposizione proprio a causa di queste tensioni, da questo potrebbe nascere qualche piccola discussione. Tuttavia, in questo fine Giugno/inizio Luglio comincerete alla grande, il tempo che passa questa Luna negativa. Non temete, già a partire da domani le cose cambieranno.

I SEGNI DI FUOCO - Torna anche oggi il consueto appuntamento con Branko e il suo oroscopo per i segni di Fuoco. Per il segno dell'Ariete la Luna di domani andrà contro il matrimonio, a seconda dello stato sociale in cui vi trovate. La Luna in Vergine tutto sommato vi aiuterà in qualsiasi cosa abbiate bisogno, soprattutto nelle visite mediche. State un po' attenti, siate rivoluzionari ma fino ad un certo punto, oggi avete comunque un estremo bisogno degli altri. Per il Leone si tratta di una giornata ricca di discussioni, vi sembra di discutere con coloro che non vi sembrano alla vostra altezza, ma probabilmente la colpa è anche vostra. Vi approcciate spesso con le persone sbagliate, soprattutto negli affari. Tutto sommato, avete molta fortuna nelle faccende finanziarie, grazie alla Luna accanto a Giove in Bilancia. Ultimo il Sagittario, che ha qualche pianeta contro, compresa la Luna. Per non parlare di Nettuno, ma non preoccupatevi più di tanto. Avete in diretta, a partire da domani, la Luna in Bilancia congiunta a Giove, il vostro pianeta. Il mese di Giugno si conclude alla grande, con qualche bella sorpresa.

I SEGNI DI TERRA - Periodo davvero fortunato per il Toro, secondo Branko e il suo oroscopo per i segni di Terra. Per il Toro, infatti, ci sarà tanta fortuna, se avete avuto problemi con le donne le cose andranno meglio sotto la Luna. Questo è il solo segno in questo periodo che non ha un solo pianeta contro. Certe volte il Toro cade nell'apatia, ma Branko augura al Toro di fare tutto e di avere la faccia tosta di riuscirvi. Il Capricorno vede il Sole, Mercurio e Marte contro Plutone, il vostro pianeta. Si tratta di una situazione tempestosa, i giovani ambiziosi Capricorno sguazzano in questa situazione, ma sono comunque in grado di combattere ed arrivare al successo. Valutate, però, se ne vale davvero la pena. La Luna nel segno della Vergine porta numerosi contatti; in opposizione con Nettuno, ci saranno discussioni col coniuge e qualche piccolo problema di nausea; in aspetto con Marte porterà amore fisico, mentre l'aspetto con Mercurio porterà nuove idee e viaggi. L'aspetto con plutone e venere potrebbe portarvi un nuovo amore. Si tratta di un cielo molto fertile, forse Saturno potrebbe causarvi problemi con qualche piccolo fastidio.

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 29 GIUGNO 2017 A LATTEMIELE

NÈ CARNE NÈ PESCE - Alcuni segni zodiacali si sentiranno né carne né pesce nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. L'Ariete vivrà una giornata che invita a non essere polemici soprattutto a livello sentimentale. Nuovi incontri e amicizie sono a lungo fortificate. Si fa sentire la stanchezza fisica. Nel weekend attenzione in famiglia. Il Cancro ha iniziato l'anno in maniera pesante. Incontrare una persona adesso è più facile e non bisogna sottovalutare gli incontri di luglio perchè saranno i grandi amori di agosto. Va fatto finire questo mese di giugno. Bisogna parlare con cautela ai chi si oppone. Situazione lavorativa confusa per lo Scorpione che vuole saltare altrove. Se si trova in un luogo di lavoro tollerato può anche mandare tutti a quel paese. Chi può farlo volta pagina. Da luglio si cambia atteggiamento nella vita, agosto sarà il grande mese per le svolte. (agg. di Matteo Fantozzi)

AMORE, GEMELLI CUPIDO IN AGGUATO QUESTO FINE SETTIMANA - Passiamo a vedere lo stato sentimentale nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Momenti sentimentali complessi per l'Ariete che deve evitare di essere polemico col partner per evitare di ritrovarsi in una serie di problemi che nel fine settimana si dovrebbero affrontare anche in amicizia. Il Toro deve stare attento a non tirare troppo la corda per non rischiare di ritrovarsi in situazioni sconvenienti. Il campo sentimentale sarà protagonista per i Gemelli nel fine settimana e potrebbe conquistare qualcuno. Sono favoriti gli incontri per il Cancro che deve fare attenzione perché le conoscenze di luglio saranno gli amori di agosto. Per il Leone chi si è separato deve prendere una decisione o tentare di ricucire o rompere completamente con il passato per poi guardare avanti e magari trovare una persona diversa che faccia sognare. (agg. di Matteo Fantozzi)

SALUTE, ARIETE ACCIACCHI FISICI IN ARRIVO - E' arrivato il momento di parlare della salute nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. E' un momento di grande stanchezza per l'Ariete che inizierà a sentire in questi giorni qualche acciacco fisico di troppo. E' un momento di esplosività fisica per il Leone che si sente bene e ha superato stress e disagi. Momento importante per la Vergine che si sente forte e ha la voglia di lasciarsi alle spalle tutti i problemi. Cielo interessante anche per la Bilancia che già nel fine settimana dovrebbe avere nuove notizie importanti e che potrebbero aumentare anche questo stato di euforia anche fisica. Il Sagittario è stanco, qualcuno avrebbe bisogno sicuramente di una vacanza per ricaricare le pile e ripartire ancor più forte di prima.(agg. di Matteo Fantozzi)

LAVORO, SCORPIONE CONFUSO - Tra i momenti importanti da constatare nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele c'è anche quello del lavoro. Per motivi professionali i Gemelli potrebbero essere sballottalati da una parte all'altra. Se infatti Saturno in opposizione fa di tutto per danneggiare, Giove da una soluzione che all'inizio sembrerà scomoda e difficile da accettare ma che alla fine porterà comunque i suoi frutti. Il Leone ha superato i problemi che in queste settimane aveva incontrato nel campo del lavoro. Successo per la Vergine che si può godere un momento professionale brillante. Lo Scorpione invece è confuso e non riesce a trovare la sistemazione giusta. Probabile che si debba guardare altrove per riuscire a sorridere e finalmente trovare le coordinate giuste per andare verso una situazione sempre più incoraggiante. (agg. di Matteo Fantozzi)

CHI SALE CHI SCENDE, TORO IN CRESCITA - Interessante è vedere chi scende e chi sale nell'oroscopo di LatteMiele a cura di Paolo Fox. Il Toro, in crescita, fa un passo importante per una spesa per la casa. Chi sottoscrive un mutuo magari è contento, ma deve aspettare di finire di pagare la banca. In amore non si deve tirare troppo la corda. Sale la Bilancia che ha un cielo importante per i sentimenti, qualcuno ha il partner giusto e può sposarsi. Anche nel lavoro si possono avere le persone giuste vicino. Venerdì e sabato ci saranno emozioni in vista. Il Sagittario vive un momento molto faticoso e scende. Ci sono tante cose da sistemare, da aggiustare. Proprio in questi giorni si può dire basta per chi crea ostacoli. E' difficile avere a che fare con questo segno. E' arrivato il momento della ribellione, difficile tenere a bada questo segno. Attenzione a non creare troppo scompiglio. (agg. di Matteo Fantozzi)

I SEGNI AL TOP, VERGINE GIORNATA DI SUCCESSO! - Passiamo ai momenti top nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. E' un giovedì di introduzione per i Gemelli con un fine settimana dove l'amore sarà protagonista. Tutto si può aggiustare con Giove favorevole, ma c'è un Saturno in opposizione che butta giù dalla sedia. Dal punto di vista del lavoro si deve cambiare, Saturno danneggia ma Giove aiuta. Alla fine ci saranno soddisfazioni in questo cambiamento di vita. Il Leone si avvicina a un weekend importante. Per quanto riguarda il lavoro alcuni problemi sono stati superati. Bisogna contare sulla propria forza fisica. Se una battaglia ha creato stress e disagio si deve trovare un compromesso o firmare un armistizio. E' una rivincita non una disfatta. Chi si è separato o si rivede con questa persona o cerca altro. Conflitti con Acquario e Scorpione. La Vergine ha una giornata di successo. Questa è una giornata ideale per risolvere i problemi. E' un clima di rivincita, tutti quelli che cercano di fermare il segno saranno a loro volte fermati. Chi deve risolvere un problema sarà ancora più forte. Nel lavoro si potrebbero accettare nuove collaborazioni in vista dell'autunno.

GIORNATA NERA PER... - Andiamo a vedere i segni flop nell'oroscopo a LatteMiele di Paolo Fox. Il Capricorno si deve rimettere in gioco e ha già avuto una piccola riconferma che le cose stanno cambiando. Si trovano Pesci o Scorpione in amore. Si deve tentare un recupero e subito tornare in ballo. Ci sono opportunità per chi lavora nel settore creativo. L'Acquario vivrà un weekend importante. Il 3 luglio ci sarà una grande occasione da sfruttare con il vantaggio delle stelle al momento però la situazione non sembra essere delle migliori. C'è da aspettare. I Pesci devono essere prudenti, luglio sarà un mese impegnativo e questo porta a stati anche d'ansia. C'è la volontà di girare con grande attenzione e di riuscire sempre e comunque a trattenere la calma.

OROSCOPO IN PILLOLE - Torna come di consueto l'appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele con la rubrica Latte e Stelle. Per i Pesci è un periodo di transizione, c'è necessità di essere tranquilli e di capire che luglio sarà un mese pieno di impegni. L'Acquario è pronto a vivere un weekend molto importante, dal tre luglio buone notizie. Il Capricorno è pronto per rimettersi in gioco e ha voglia sicuramente di affrontare la vita in maniera positiva. Il Sagittario vive un momento di fatica, al momento non ci sono conferme e tanta voglia di provare a rialzarsi. La Bilancia sorride per un cielo importante che darà soddisfazioni dal punto di vista dell'amore. Momento di confusione per lo Scorpione che deve sistemare tante cose e che non si sente al massimo. Bisogna tenere sotto controllo soprattutto lo stato fisico. I Gemelli saranno protagonisti nel fine della settimana dal punto di vista dell'amore, ma da ora stanno mettendo le basi per ottenere dei successi importanti. Il Cancro invece è favorito per gli incontri.

© Riproduzione Riservata.