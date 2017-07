PIPPO FRANCO / Il successo nel mondo della musica prima del grande debutto (Techetechetè)

Pippo Franco, Techetechetè in onda su Rai 1

PIPPO FRANCO, IL COMICO PROTAGONISTA SU RAI 1: IL SUCCESSO NEL MONDO DELLA MUSICA (TECHETECHETÈ, PUNTATA 29 GIUGNO 2017) – Sono in pochi a saperlo, ma Pippo Franco, questa sera protagonista di Techetechetè, vanta una carriera anche nel campo della musica. L'artista, infatti, ha iniziato la sua carriera negli anni '50 proprio suonando come chitarrista all'interno di piccolo complessi. I suoi testi erano caratterizzati da messaggi surreali e il gruppo più noto, conosciuto con il nome "I Pinguini", aveva al suo interno anche Cristiano Metz, Pino Pugliese, Giancarlo Impiglia. Il suo esordio vero è proprio, però, arriva negli anni '60, quando, nel musicarello di "Appuntamento a Ischia", ha accompagnato Mina nell'esecuzione della canzone "La nonna Magdalena". È dell'anno successivo il successo con il brano dal titolo "Vedendo una foto di Bob Dylan", una canzone che mette il luce il suo lato comico e che lo vede ironizzare sui tanti appassionati che quel periodo seguivano la musica beat. Ricordato prevalentemente per i suoi ruoli di attore, pochi sanno che Pippo Franco ha inciso, negli anni successivi, oltre 10 album. (Aggiornamento di Fabiola Iuliano)

PIPPO FRANCO, IL COMICO PROTAGONISTA SU RAI 1: DALLA COMMEDIA ALL'ITALIANA AL SUCCESSO DEL BAGAGLINO (TECHETECHETÈ, PUNTATA 29 GIUGNO 2017) – Attore, cantante, cabarettista ma soprattutto conduttore. Protagonista fino agli anni '90 della tv con la sua comicità, Pippo Franco torna questa sera sul piccolo schermo attraverso le puntuali ricostruzioni di Techetechetè, il programma in access prime time di Rai Uno. Nel corso del montaggio a lui dedicato al centro della scena ci sarà il suo periodo televisivo in Rai, con un focus sulle sue esibizioni più interessanti e i programmi che hanno reso celebre il suo personaggio. In particolare, la ricostruzione potrebbe ripartire proprio dal celebre programma "C'era una volta Roma", senza dimenticare la breve parentesi del 1980, quando ha condotto Scacco Matto, la trasmissione del sabato sera abbinata alla Lotteria Italia. Al centro della scena, in ogni caso, nell'appuntamento di questa sera ci saranno i suoi spettacoli con il Bagaglino, in un primo tempo trasmessi sui canali Rai e solo successivamente passati sulle reti Mediaset. (Aggiornamento di Fabiola Iuliano)

PIPPO FRANCO, IL COMICO PROTAGONISTA SU RAI 1: LE POLEMICHE A CHE TEMPO CHE FA (TECHETECHETÈ, PUNTATA 29 GIUGNO 2017) – Questa sera, giovedì 29 giugno 2017, il consueto appuntamento con il programma Techetechetè sarà incentrato su uno dei più amati personaggi del mondo dello spettacolo tra gli anni Settanta e Novanta, Pippo Franco. Un artista completo che nel corso della propria carriera ha saputo conquistare il pubblico con film molto belli, trasmissione di spessore come quelle offerta con la Compagnia del Bagaglino ed anche canzoni rimaste celebri come nel caso di Mi scappa la pipì. Una splendida occasione per rivedere all’opera l’artista romano che tuttavia nello scorso mese di febbraio è stato ospite nella trasmissione di Fabio Fazio, Che tempo che fa. La sua è stata un’ospitata avvelenata da alcune polemiche sorte sui social per via di alcune battute sul ruolo delle donne, apparse a qualcuno di natura sessista. Una piccola gaffe che nulla toglie alla grandezza dell’artista.

PIPPO FRANCO: VITTIMA DELLA PROPRIA COLF (TECHETECHETÈ, PUNTATA 29 GIUGNO 2017) – Nei mesi scorsi Pippo Franco e la propria moglie, è stato vittima di una tentativo di estorsione aggravata con tanto di minacce, messa in atto dalla propria colf di origini romene e dal proprio compagno anch’esso di nazionalità romena. In pratica la donna ha fatto credere a Pippo Franco che fosse diventato obiettivo di una band di rapinatori senza scrupoli per cui fosse necessaria l’assunzione a tempo indeterminato di un giardiniere – custode di sua conoscenza. L’artista nonostante le pressioni ha tenuto duro desistendo all’idea di dover assumere il custode, il che ha indotto la donna a calcare la mano. In particolare giovandosi del supporto del proprio fidanzato ha simulato telefonate minatorie, un tentativo di furto andato male e tanto altro ancora. Pippo Franco si è rivolto alle forze dell’ordine che nel corso delle proprie indagini hanno denunciato i due.

