Radio Italia Live 2017/ Concerto Palermo, cantanti e info: J-Ax, Fedez e Rovazzi assenti alle prove?

Radio Italia Live 2017

Radio Italia Live 2017, concerto Palermo: le prove - Il secondo concerto evento di Radio Italia Live 2017 si terrà a Palermo domani, 30 giugno. Chi vuole evitare la ressa di domani, ha preferito avvicinarsi oggi al Foro Italico di Palermo pronto a sentire il sound check degli artisti. Sono in molti quelli che sono rimasti delusi visto che ci sono alcuni artisti che hanno deciso di provare solo domani e che oggi pomeriggio non sono saliti sul palco dell'evento. All'evento siciliano prenderanno parte anche Eros Ramazzotti e Gigi D'Alessio, sul palco dell'evento oggi, e i famosi rapper milanesi che, però, hanno rimandato a domani le loro prove. I fan di Fedez, J-Ax e Rovazzi dovranno tornare al Foro romano perchè oggi, con grande delusione, hanno solo perso del tempo. Le polemiche non sono mancate e sui social sono in molti quelli che si sono detti delusi sperando di poter accedere all'evento di domani.

Radio Italia Live 2017, concerto Palermo: attesa per la reunion de Le Vibrazioni - Palermo è pronta per accogliere il nuovo concerto di Radio Italia Live. Mario Volanti ha svelato in diretta i nomi dei cantanti che proveranno sul palco di RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO prima dello show di venerdì 30 giugno al Foro Italico: c'è grandissima attesa per Le Vibrazioni, la nota band col frontman Francesco Sarcina si riunisce a distanza di anni e torna sul palco nel pomeriggio di oggi (giovedì 29 giugno). Dopo di loro, toccherà alla nuova promessa della musica Marianne Mirage, al vincitore di Amici Sergio Sylvestre, seguirà Nina Zilli, Francesco Renga, Samuel, Alessio Bernabei, Gigi D'Alessio ed Eros Ramazzotti. L'attesa continua domani pomeriggio, che vedrà sul palco per le prove Lorenzo Fragola, Fabio Rovazzi e Gianni Morandi, Nek, Francesco Gabbani, Bob Sinclar e J-Ax & Fedez.

Radio Italia Live 2017, concerto Palermo: strade chiuse e divieti di sosta - Manca ormai poco più di un giorno al grande concerto di Radio Italia che si svolgerà domani sera al Foro Italico di Palermo. La città è quesi pronta per accogliere i cantanti e il mega palco sul prato verde del Foro Umberto I è ormai pronto. Oggi alle 17 inizieranno le prove e questa mattina sono comparsi i primi cartelli che delimitano le zone che ospiteranno i 42mila spettatori, come si legge sul Giornale di Sicilia. Per quanto riguarda i divieti di sosta con rimozione coatta, tale provvedimento sarà in vigore sulle vie Foro Umberto I (intero tratto), ambo i lati, su ciascuna carreggiata, compresa quella arretrata, antistante I'NH Hotel, con accesso da via Lincoln - che sarà riservata ai veicoli di supporto all'evento -, piazza Capitaneria di Porto (intero tratto), via Cala (tratto compreso tra Foro Umberto I e via dei Cassari), via Lincolon (intero tratto), piazza Tonnarazza (intera area), piazza di Sant'Erasmo (intera area). Da oggi fino alle 24 del 1° luglio saranno in vigore anche i divieti di sosta su via Padre Giovanni Messina (intero tratto). Oggi, 29 giugno, dalle ore 10 alle 24 e fino al termine delle prove, resterà chiusa la carreggiata lato mare del Foro Umberto I: quella lato monte sarà invece resa a doppio senso con deviazioni tramite i varchi ubicati lungo la strada.

Radio Italia Live 2017, concerto Palermo, cantanti: Gianni Morandi, transenne e tanta musica - Secondo appuntamento con il Radio Italia Live 2017. Il mega concerto andrà in scena anche al Sud e, in particolare, in quel di Palermo proprio domani, Venerdì 30 giugno, per la gioia dei fan siciliani della musica italiana. Tanti gli ospiti che saliranno sul palco di Palermo a cominciare dall' ex Amici Alessio Bernabei passando da Gigi D’Alessio, Lorenzo Fragola, Francesco Gabbani e finendo a J-Ax e Fedez, Nek, Eros Ramazzotti, Francesco Renga, Fabio Rovazzi e Gianni Morandi. Sul palco saliranno anche Marianne Mirage e Sergio Sylvestre per Radio Italia 3.0 e Bob Sinclair per Radio Italia World.

Anche in questo caso le misure di sicurezza saranno rigide visto che per l'evento sono attese oltre 40mila persone. Le forze dell’ordine monitoreranno la situazione lungo le transenne che delimiteranno l'aria dove sarà vietato accedere con le aste per i selfie e bibite nelle bottiglie di vetro e in lattina, stessa cosa per sacchi a pelo e valigie. Prima di varcare le transenne, il pubblico sarà controllato dagli agenti di sicurezza minuti di metal detector.

© Riproduzione Riservata.