Ricky Martin matrimonio/ Si sposa col compagno Jwan Yosef, ecco chi è

Ricky Martin si sposa con Jwan Yosef

Ricky Martin si sposa! Il cantante è pronto a convolare a nozze con il compagno Jwan Yosef: ecco chi è lui

RICKY MARTIN SPOSA JWAN YOSEF - Ricky Martin è prontissimo per fare il grande passo. Sono trascorsi sette mesi dall' annuncio nel quale dichiarava di voler sposare il suo fidanzato l’artista siriano-svedese Jwan Yosef con il quale è legato un anno. Negli ultimi giorni circolano alcune voci riguardo i dettagli delle nozze. Inizialmente si pensava che i due avessero scelto Las Vegas per il luogo del matrimonio, ma Martin ha ribadito che la cerimonia si terrà nell’isola di Porto Rico. Al matrimonio ci saranno tantissimi ospiti da varie parti del mondo e verrà utilizzato un aereo internazionale. Il cantante ha già dei figli, Matteo e Valentino, gemelli di 8 anni avuti tramite una madre surrogata. Scopriamo chi è Jwan Yosef.

Jwan Yosef,nato nel 1984, è un pittore siriano-svedese e artista di origine curda. È specializzato in arti plastiche che ha sede a Londra, in Inghilterra. Ha studiato la pittura presso la Scuola di pittura di Pernby a Stoccolma tra il 2004 e il 2006, poi si trasferisce al Konstfack University College of Arts, Crafts e Design di Stoccolma dove si laurea in Belle Arti nel 2009. Ha partecipato inoltre a numerose fiere d'arte e mostre collettive. L'artista è pronto a coronare il sogno della sua vita sposando il compagno Ricky Martin. Tutto pronto per l'evento dell'anno quindi. Ci attende un qualcosa di indimenticabile.

