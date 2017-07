Shiloh Jolie-Pitt, nessun trattamento ormonale per la figlia di Brad: ecco perché sarebbe un finto scoop

Angelina Jolie e Brad Pitt, i genitori di Shiloh

PERCHÈ È UN FINTO SCOOP

Non accenna a diminuire la grande eco mediatica che ha assunto la notizia di un imminente quanto presunto cambio di sesso in atto da parte di Shiloh Jolie-Pitt, figlia naturale di Angelina Jolie e Brad Pitt. Il rumors che ha travolto il gossip internazionale, vedeva i due genitori concordi nel permettere alla figlia 11enne l'inizio del trattamento ormonale per il rallentamento del processo biologico che la porterebbe a sviluppare i tratti femminili. Dopo la diffusione della notizia, tuttavia, ecco che giunge la smentita e il sentore che possa trattarsi, di fatto, di una fake news si fa sempre più concreto. A spiegare quali sono stati i successivi passaggi che hanno caratterizzato la vicenda è il sito di Radio Deejay: il primo ad aver riportato il falso scoop sarebbe stato il quotidiano spagnolo El Mundo, per poi cancellare tutto successivamente. Questo perché l'agenzia di stampa France-Press citata come fonte della news, ha avanzato una sonora smentita invitando i media che l'hanno citata a eliminare la fonte. Tra la pubblicazione iniziale e la successiva smentita però, è passato il tempo necessario alla diffusione della notizia sui media spagnoli e italiani. Ma c'è un secondo elemento che farebbe altrettanto dubitare della veridicità dello scoop, ovvero il fatto che al momento, in America nessuno abbia pubblicato la notizia circolata di fatto solo nel Sud Europa. Anche i genitori della piccola Shiloh avrebbero scelto la strada del silenzio che lascerebbe pensare che il percorso per cambiare sesso sia solo una mera bufala. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

IL SILENZIO DEI GENITORI

La falsa notizia sulla cura ormonale a cui si sarebbe sottoposta l’undicenne figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, Sholoh, non è stata ancora commentata dai genitori. Le due star di Hollywood ormai devono essere venuti a conoscenza della news diffusasi nelle ultime ore e che recava come fonte AFP, agenzia francese che ha categoricamente smentito: nonostante questo però non sono ancora usciti comunicati dai rispettivi portavoce per mettere a tacere una volta per tutti questo rumor infondato che ha fatto presa su testate latinamericane, spagnole e italiane, senza però finire sui media statunitensi. Gli attori si esprimeranno nelle prossime ore? Dato che la notizia è rimasta tutto sommato in un’area circoscritta senza arrivare alla stampa americana i due presumibilmente non interverranno sulla questione, lasciando che il clamore si spenga dopo la smentita di AFP. Un altra teoria invece è quella che possano essere intervenuti a monte, diffidando direttamente AFP e intimando all’agenzia francese di dissociarsi dalla notizia.

ARRIVA LA SMENTITA SULL'INIZIO DEL TRATTAMENTO ORMONALE PER SHILOH JOLIE-PITT

Sta facendo il giro del web la notizia secondo cui Shiloh Jolie-Pitt, figlia di Angelina e Brad, avrebbe iniziato una cura ormonale per cambiare genere e tutti i medi, italiani e stranieri, citano come fonte l’agenzia AFP. Ora però sarebbe arrivata la smentita. riportata così sul sito de El Pais: “Non c’è nessuna conferma che il processo sia iniziato o che stia per iniziare. I genitori non si sono pronunciati a riguardo e l’agenzia AFP, alla quale è stata attribuita la notizia, ha dovuto chiarire di non aver diffuso tale notizia”. La testata spagnola riporta il comunicato dell’agenzia: “AFP smentisce categoricamente di essere la fonte di questa informazione. Chiediamo ai media che hanno diffuso la notizia di chiarirlo”. El Pais ha inoltre sottolineato che la foto con cui alcuni media hanno accompagnato la notizia come si trattasse di una sorta di prova,, è in realtà stata scattata a luglio dell’anno scorso. La notizia è partita dai media spagnoli e latinoamericani, mentre negli Usa non è stata ripresa.

SHILOH SI FA CHIAMARE JOHN

Non è un segreto per nessuno che Shiloh, primogenita naturale di Brad Pitt e Angelina Jolie, si senta un maschio: la madre aveva infatti confermato a Vanity Fair nel 2010 che la bambina, che in famiglia si fa chiamare John, “ama vestirsi da uomo e vuole essere come i suoi fratelli”. Alla premiere di Unbroken, secondo film di Angelina Jolie nelle vesti di regista, Shiloh si era presentata con giacca, cravatta e pantalone neri, esattamente come i fratelli maschi, con i capelli cortissimi tirati indietro con il gel. Anche papà Brad aveva spiegato di averla sempre chiamata col diminutivo Shi, anche se lei aveva iniziato a non accettarlo: “Continuava a interrompermi e a chiedermi di chiamarla John”. I genitori sono sempre stati molto aperti sull’argomento sessualità e la Jolie aveva commentato così la questione a Grazia Daily: “È una bimba molto determinata che mi dice cosa vuole indossare, e io la lascio libera di esprimersi. Credo che le persone pensino che i bambini debbano essere in un certo modo, ma secondo me devono poter indossare ciò che desiderano ed essere in grado di esprimersi".

